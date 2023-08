La Fiorentina ribalta lo 0-1 dell’andata, vincendo la gara di ritorno per 2-0 e aggiudicandosi i gironi di Conference League: decisivo Nico Gonzalez.

I preliminari di Conference League vedono la Fiorentina trionfare contro il Rapid Vienna. Una squadra forse più insidiosa di quanto si fosse immaginato alla vigilia, battuta al ritorno in casa dai viola che ritorna nella terza competizione continentale. Da vice campione la Fiorentina riesce da approdare alla fase ai gironi, dopo lo spavento della sconfitta dell’andata: decisivo in Europa ancora Nico Gonzalez.

La Fiorentina batte il Rapid Vienna: vinti i preliminari di Conference League

La Fiorentina prosegue il suo viaggio in Europa per il secondo anno consecutivo. E tutti i tifosi viola si augurano di arrivare ancora in finale, a Vienna quest’anno, e magari vincerla. La strada è ancora lunga ma il primo obiettivo è stato raggiunto: i gironi di qualificazione. La squadra di Italiano si è ritrovata a dovere affrontare i play-off dopo l’esclusione della Juventus dalle coppe europee (sanzione arrivata dalla Uefa in estate) in maniera abbastanza inaspettata, e dopo la sconfitta dell’andata è riuscita a bissare la qualificazione.

“Io credo che si deve fare una partita alla vota e vediamo come va, ma spero che andiamo in fondo. Sono scaramantico, non parlo più” ha detto Rocco Commisso presidente della Fiorentina ai microfoni di Sky nel post partita. Il numero uno viola lo scorso anno ha sfiorato l’impresa, anche se al momento prova a volare basso. Il protagonista di Nico Gonzalez invece, al termine della gara, ha detto di essere orgoglioso della numero 10: “Sono felice di stare qui, di avere fatto questi due gol e meritiamo la vittoria. Responsabilità? Dentro il campo sono felice, se sono un leader chiedetelo ai miei compagni”.

La gara è stata vinta dai padroni di casa con fatica ma meritatamente. La viola si è meritata il doppio vantaggio e ha fatto prevalere la maggiore qualità, anche se diversi attacchi sono stati condotti con un po’ di confusione e magari un pizzico di apprensione. Inizialmente il Rapid Vienna ha anche sfiorato il gol del vantaggio, poi sono arrivati nel secondo tempo i gol dell’argentino.

Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: le fasi salienti del match

La Fiorentina soffre a inizio gara, mentre il Rapid parte forte. Gli austriaci forti del vantaggio dell’andata trovano tre occasioni pericolose, tra cui anche la traversa di Moyulu che spaventa e ammutolisce per un attimo i tifosi al Franchi.

Passata la paura, Italiano spinge la sua squadra avanti e Nzola ha la palla per chiudere in vantaggio il primo tempo. Ma il risultato al 45′ è ancora di 0-0. Il secondo tempo si apre con una Fiorentina più sicura e proiettata costantemente in avanti. I padroni di casa non concedono più occasioni agli avversari, e al 59′ Nico Gonzalez – eroe della passata stagione e trascinatore in Europa – segna il gol dopo un lungo rimpallo in area che rimette il punteggio in parità con l’andata.

L’1-0 dura 30 minuti, poi al 90′ viene assegnato un rigore (netto) per fallo di mano alla Fiorentina. Sul dischetto si presenta ancora Nico, che spiazza di sinistro il portiere e regala il definitivo 2-0 alla sua squadra. Dopo 5 minuti di recupero il Franchi esplode di gioia con i suoi calciatori, che vedono i gironi di Conference. Decisivo anche Koume autore di una buona gara – dando via all’azione che porta all’1-0 -.