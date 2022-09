La Fiorentina crolla in Turchia, 3-0 del Basaksehir

Continua a non convincere la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo il deludente pareggio casalingo contro l’RFS i viola crollano sul campo del Basaksehir, tanti errori individuali per i toscani con un disastroso Gollini sul secondo gol ed Ikone che lascia i suoi in inferiorità numerica per un brutto fallo a centrocampo.



Serata disastrosa per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, i Viola crollano contro un Basaksehir ben messo in campo e capace di mettere in difficoltà i toscani per tutti i 90 minuti.

La Fiorentina continua a faticare in fase offensiva e nella serata europea ha evidenziato tante lacune difensive concedendo tantissimo agli avversari a causa anche di errori individuali vistosi che hanno condizionato la gara.

Ciò che deve preoccupare maggiormente l’ambiente è l’atteggiamento dei giocatori che sembravano totalmente spaesati e senza idee di fronte ad un Basaksehir ben messo in campo e compatto in fase difensiva.

Notte fonda per la Fiorentina, trionfo del Basaksehir

Continua dunque il periodo negativo della Viola che incappa in un’altra sconfitta dopo il brutto Ko subito in casa del Bologna.

La Viola paga i tanti errori individuali su tutti quello di Gollini che regala di fatto il gol del raddoppio ai turchi chiudendo di fatto la gara.

Tanto lavoro in questa settimana per Vincenzo Italiano che dovrà riorganizzare la squadra cercando di dare maggiori sicurezze e schemi di gioco ad una fase offensiva che sia in Serie A che in Europa continua ad essere troppo prevedibile.

Le tante assenze non possono rappresentare un alibi per una squadra che ha ottenuto molti rinforzi dal mercato estivo ed ha tutte le qualità per disputare una grande stagione.

Domenica al Franchi arriverà il Verona in un match che per Italiano diventa già delicatissimo, i viola proveranno ad andare alla prima pausa stagionale con una vittoria che permetta di ridare entusiasmo ad un ambiente che è deluso dalle ultime prestazioni della squadra.

Continua deludere Luka Jovic, il grande colpo di mercato di Commisso non è riuscito ancora ad incidere nel nostro campionato e comincia a subire qualche critica da parte della propria tifoseria.

La stagione è ancora lunghissima e la Fiorentina ha tutte le potenzialità per disputare una grande annata, ora starà a Vincenzo Italiano cercare di dare equilibrio ma soprattutto tranquillità ad una squadra che ieri sembrava quasi impaurita davanti al pressing del Basaksehir ed al calore del pubblico turco che ha letteralmente infuocato la partita.