La FIGC apre l’inchiesta sulla Juventus: ecco cosa rischiano i bianconeri

Il terremoto che ha colpito la Juventus nelle ultime 48 ore rischia di avere ripercussioni anche a livello sportivo, sale la preoccupazione dei tifosi bianconeri che temono sanzioni pesanti per il club anche dal punto di vista calcistico.

In mattinata la Procura della Federcalcio ha aperto un nuovo procedimento per valutare le scritture private tra azienda e calciatori inerente un taglio sugli stipendi nelle presenti stagioni, la situazione è in continuo aggiornamento

Continuano in guai in casa Juventus, dopo le dimissioni dell’intero CDA nella serata di lunedì la Federcalcio ha deciso di aprire un nuovo procedimento cercando di analizzare le scritture private tra società e calciatori, vediamo quali potrebbero essere le conseguenze per la Juventus.

Nel maggio scorso si è concluso il procedimento della giustizia sportiva sul caso plusvalenze con la decisione definitiva di non prendere alcun tipo di provvedimento verso le società coinvolte.

In entrambi i gradi di giudizio infatti era stata evidenziata l’impossibilità di stabilire un metodo oggettivo di giudizio sul valore dei cartellini dei calciatori, il procuratore Chinè ora dovrà valutare se tra gli atti già valutati possano emergere fatti nuovi che possano riaprire le indagini contro il club bianconero.

Cosa rischia la Juventus dal punto di vista sportivo

Esplosa come un fulmine a ciel sereno la crisi della Juventus rischia di avere ripercussioni non soltanto per i diretti interessati ma anche per la stessa squadra che potrebbe ritrovarsi penalizzata all’interno del campionato di Serie A.



Per fare chiarezza sulle possibili conseguenze occorre analizzare l’articolo 31 del codice di giustizia sportiva che ai commi due e tre spiega le possibili sanzioni per chi falsifica documenti contabili ed amministrativi:

Comma 2: “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).”

Comma 3: “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.”

Dall‘articolo 31 si evince chiaramente come la Juventus potrebbe cavarsela con una multa nel caso in cui le manovre esercitate non fossero ritenute influenti sull’iscrizione al campionato, in caso contrario invece scatterebbe la penalizzazione di uno o più punti in classifica fino alla retrocessione in Serie B.