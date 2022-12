La FIFPRO condanna la Roma : “Karsdorp vittima di Mobbing”

La dura rottura tra Rick Karsdorp e la Roma ha varcato i confini di Trigoria e la FIFPRO si è schierata a favore del terzino olandese con un comunicato ufficiale in cui ha accusato la società capitolina di mobbing verso il calciatore.

Nel frattempo il classe ’95 rimane sul mercato con la Juventus che ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore.



Dopo la rottura durante la sfida di Reggio Emilia il terzino Karsdorp è ormai da mesi un separato in casa ed il suo rapporto con Mourinho è definitivamente compromesso.

L’allenatore portoghese aveva accusato il difensore di un comportamento inaccettabile invitandolo pubblicamente a lasciare la squadra a gennaio.

In attesa dell’addio ufficiale (che avverrà quasi certamente in questa sessione di mercato) sull’argomento è intervenuta anche la FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori professionisti, che ha condannato la società capitolina accusandola di mobbing verso il calciatore.

“Condanniamo fermamente il trattamento riservato dall’AS Roma a Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato vittima di una campagna di mobbing”.

