La festa per lo scudetto del Napoli è rimandata a Udine

La sconfitta della Lazio contro l’Inter non è bastata al Napoli di Luciano Spalletti per battere ogni record e festeggiare lo scudetto con sei giornate d’anticipo davanti ai suoi tifosi in un Diego Armando Maradona gremito e festante. Dopo il vantaggio al 61esimo di Mathias Olivera, a spegnere i sogni di gloria è arrivato all’84esimo il pareggio della Salernitana con Boulaye Dia. Nonostante i 18 punti di vantaggio sui biancocelesti, i partenopei dovranno aspettare a mercoledì contro l’Udinese per definirsi a tutti gli effetti campioni d’Italia.