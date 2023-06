La famiglia reale britannica guidata da Re Carlo III costa un 5% in più ai contribuenti

Secondo un recente report finanziario i costi della famiglia reale britannica sotto la guida di Re Carlo III sono aumentati per il contribuenti di un 5%. Una percentuale che equivale a 5,1 milioni di sterline per le spese che sono state effettuate nell’anno 2022-2023.

A rientrare tra i costi troviamo anche il funerale della Regina Elisabetta II e l’incoronazione di Re Carlo III, ma non solo. Infatti è previsto anche un piano di manutenzione decennale di tutti gli impianti presenti a Buckingham Palace.

Secondo un report la famiglia reale britannica costa un 5% ai contribuenti rispetto agli anni precedenti

Secondo il recente rapporto finanziario annuale che riguarda la casa reale guidata oggi da Re Carlo III, i costi della famiglia reale britannica sono aumentati per i contribuenti del 5% in più.

Per i funzionari reali l’aumento delle spese è determinato dalla successione al trono che si è verificata dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso settembre 2022.

Però ciò che è chiaro a tutti è che le spese per l’incoronazione di Carlo e quelli per il funerale della Regina Elisabetta II non sono gli unici inclusi nella relazione finanziaria e che hanno pesato sulla bilancia.

Sono diverse le novità e le nuove spese che sono state incluse per la famiglia reale da qui ai prossimi anni.

Tra le novità incluse nella relazione finanziaria che hanno determinato un incremento della spesa c’è sicuramente anche il programma decennale che prevede l’ammodernamento degli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici di Buckingham Palace.

Come anticipato la spesa per i contribuenti è aumentata di un 5% in più quest’anno che equivalgono a 5,1 milioni di sterline in più rispetto all’anno precedente. Il totale di spese effettuate nell’anno 2022-2023 per la famiglia reale è di 107,5 milioni di sterline.

Non sono variati gli importi che la famiglia reale ha ricevuto dalle casse pubbliche che equivalgono sempre a 86,3 milioni di sterline. Secondo l’analisi è diminuita la spesa per i viaggi di ben 600mila sterline arrivando a 3,9 milioni di sterline totali.

Le altre voci che hanno influito sulla spesa prevista per la famiglia reale britannica

Invece è aumentata la spesa per le pulizie e per l’ospitalità da 1,3 milioni a 2,4 milioni di sterline.

Sono invece scesi, oltre a quelli per i viaggi, anche i costi di spesa per la manutenzione delle proprietà da 6,1 milioni di sterline a 5,7 milioni.

Sono invece aumentati considerevolmente i costi del personale, la causa dell’aumento è da ritrovare nell’aumento salariale. La spesa per il personale è passata da 3,4 milioni a 27,1 milioni.

Secondo il rapporto finanziario in cui vengono monitorate le spese della famiglia reale è stato possibile osservare che l’obiettivo che la famiglia reale si era imposta nel 2021 ossia di prelevare il 10% della forza lavoro al suo servizio all’interno delle minoranze etniche non è stato raggiunto. È infatti un dato che nel 2023 è rimasto invariato rispetto al 2022 con un 9,7%.