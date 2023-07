“La cupola africana”, le previsioni di Giuliacci: oltre 40 gradi in queste regioni

La “cupola africana” spaventa gli italiani. Queste le previsioni di Giuliacci: oltre 40 gradi stanno per sbarcare in queste regioni. Ecco chi deve prestare massima attenzione.

Torna il caldo e preoccupa come mai prima d’ora gli esperti del tempo. La “cupola africana” sta per rinchiudere lo Stivale in una campana di fuoco. Queste le regioni che dovranno sopportare oltre 40 gradi.

Arriva in Italia il terribile caldo

Il maltempo annunciato qualche giorno fa dai meteorologi sembra ora solo un ricordo lontano. In tutto lo Stivale, non ci sono stati temporali né piogge temute con preoccupazione dagli esperti del tempo.

Al contrario, il sole e le alte temperature stanno tenendo compagnia agli italiani ormai da diverse ore. La situazione sembra essere piuttosto stabile e anche nelle settimane a venire le previsioni di Giuliacci in realtà non fanno sperare nulla di buono, soprattutto ai tanti che reclamano già la necessità di fresco e temperature più basse.

La situazione nei prossimi giorni tenderà a peggiorare. La “cupola africana” arriva in Italia e come una campana incapsulerà soprattutto queste regioni dello Stivale. Qui si arriverà a toccare i 40 gradi. Prepariamoci ad affrontare una delle estati più calde degli ultimi dieci anni.

Previsioni di Giuliacci: arriva la “cupola africana”

In questi giorni tutta l’Italia si è ritrovata travolta da un caldo anomalo e da temperature altissime che non si registravano da oltre dieci anni. Ma non è finita qui.

Le ultime previsioni del colonnello Mario Giuliacci parlano chiaro. Chi cerca pioggia, fresco e maltempo rimarrà deluso: una nuova ondata di calore sta per invadere il nostro Stivale e perdurerà per almeno un mese.

A preoccupare, delle correnti di aria calda provenienti dal Sahara, che con violenza si abbatteranno soprattutto sul Centro-Sud dell’Italia. Proprio nelle città localizzate in questo versante si supereranno anche i 40 gradi.

Questo calore intenso dipende dall’anticiclone africano Cerbero che fin da ora promette di fare danni non soltanto al Sud ma anche al Nord e sulle Isole. Si parla di una bolla rovente che farà vivere all’Italia un quadro climatico particolare e anomalo.

Nelle prossime settimane, si registreranno temperature record e assenze di precipitazioni. L’Italia sarà invasa da un caldo afoso e di matrice sub-tropicale. In alcune città della Sardegna addirittura si attendono i 45 gradi. Un’estate così calda non si vedeva dal 2008.

Il caldo potente durerà per almeno 15 giorni, soprattutto nelle regioni del Sud e del Centro Italia. Al Nord, a partire invece dal 13 luglio, l’alta pressione diminuirà per lasciare spazio a correnti più fresche causate da un blocco di aria fredda proveniente dalla Gran Bretagna.

In alcune città del Nord potrebbero registrarsi anche temporali lampo. Attenzione in particolare se vivete in Lombardia o nelle regioni del Triveneto: qui potrebbero verificarsi anche nubifragi soprattutto in tarda serata o addirittura grandinate.

Le previsioni meteo potrebbero però cambiare, come sappiamo sono in continuo aggiornamento. Per il momento, a preoccupare gli esperti del tempo è il caldo torrido e rovente che sembra non lasciare scampo a nessuna regione italiana. I meteorologi temono che queste temperature così elevate potrebbero far bruciare l’Italia. A rischio incendio, causa siccità, piantagioni, terreni e aree boschive.