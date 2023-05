Anthony Albanese ha confermato che l’incontro del Sydney Quad non si terrà a causa del ritiro del presidente degli Stati Uniti Joe Biden dalla sua visita in Australia per affrontare questioni interne. Questioni che riguardano la crisi sul tetto del debito che sta attanagliando la politica Usa.

Inizialmente, Albanese si era detto fiducioso che l’incontro con i leader dell’India e del Giappone potesse comunque procedere con la partecipazione di un alto rappresentante degli Stati Uniti, ma poche ore dopo ha dovuto confermare che l’evento era stato sospeso.

Invece, è stato annunciato che i leader delle quattro nazioni del Quad si incontreranno a margine del vertice del G7 a Hiroshima questo fine settimana, con tutti e quattro i leader ancora presenti.

Sebbene un incontro del Quad durante il raduno giapponese non sia ancora stato fissato, Albanese ha sottolineato l’importanza dell’organismo e ha affermato che è giusto discuterne. Ha affermato: “Il Quad è un organismo importante e vogliamo assicurarci che avvenga a livello di leadership e ne discuteremo durante il fine settimana”.

Biden non parteciperà al Quad che è stato così annullato

La visita di Joe Biden in Australia, confermata nelle scorse settimane insieme alla sua tappa storica in Papua Nuova Guinea, era molto attesa e prevedeva un discorso al parlamento. Tuttavia, la visita è stata cancellata a causa di questioni interne negli Stati Uniti.

Al posto della visita in Australia, Anthony Albanese si incontrerà con Joe Biden in Giappone, e ha ricevuto un invito per una visita di stato negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Al momento non è noto quando Biden potrà riprogrammare il suo viaggio in Australia.

Il rinvio della visita di Biden è stato causato dai negoziati ostili con il Congresso degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana sul tetto del debito del governo, ed arriva in un momento significativo e dove gli Stati Uniti stanno mettendo impegno per imporsi nella regione del Pacifico.

Il viaggio di Biden e il successivo vertice erano finalizzati a consolidare e rinnovare l’interesse degli Stati Uniti nella regione dell’indo pacifico. Ma non solo dato che sarebbe servito anche a distendere i timori regionali sull’accordo Aukus.

In un’intervista radiofonica, Albanese ha sottolineato l’impegno di Biden per l’accordo Quad, nonostante il rinvio della visita in Australia e ha affermato: “Il presidente Biden ha evidenziato l’importanza del Quad“.

Ha inoltre aggiunto che Biden era molto deluso dalle azioni di alcuni membri del Congresso e del Senato degli Stati Uniti che hanno causato il rinvio della visita. Albanese ha notato che negli Usa attualmente ci sono ostacoli alla cooperazione bipartisan, cosa che ha impedito l’offerta in Australia.

Ha confermato che il primo ministro indiano, Narendra Modi visiterà ancora l’Australia la prossima settimana per un incontro bilaterale e per fare un discorso pubblico a Sydney. Tuttavia, ha indicato che il primo ministro giapponese Fumio Kishida non sarà in grado di visitare l’Australia. Albanese ha notato che Kishida aveva già visitato Perth alla fine dell’anno scorso e che avrebbe partecipato al vertice del G7 ospitato da Kishida questo fine settimana.

Il dialogo quadrilaterale sulla sicurezza, noto anche come il Quad, è stato formato nel 2007 durante la risposta internazionale allo tsunami del Santo Stefano del 2004, e rappresenta le relazioni tra Stati Uniti, Giappone, India e Australia.

Il Quad è stato sciolto nel 2008, ma la storia di Quad 1.0 rimane controversa. Alcuni incolpano il governo australiano sotto Kevin Rudd per essersi ritirato nel tentativo di non turbare la Cina, mentre altri indicano l’approccio lento degli Stati Uniti alla rottura.

Il dialogo è stato ripreso al vertice Asean del 2017 a livello ministeriale, quando Malcolm Turnbull era primo ministro e Donald Trump presidente degli Stati Uniti. Da allora si sono tenuti ulteriori incontri tra le quattro nazioni, inclusi incontri tra il personale della difesa, e dal 2021 si tengono i “vertici dei leader”.

Il Quad ha avuto un ruolo chiave nella creazione del concetto di “Indo-Pacifico” invece dell’Asia-Pacifico, in riferimento ai legami tra le nazioni tra gli oceani Indiano e Pacifico.

Questo annullamento regala un vantaggio diplomatico alla Cina nell’imporsi come figura chiave nella zona dell’indo pacifico dove gli Stati Uniti e in particolar modo il presidente Biden hanno invece attuato un piano recente per aumentare la propria posizione e presenza sia economica che militare, cercando di indebolire la potenza cinese .

Aver disdetto la propria presenza ad un vertice determinante per la regione e aver accorciato il proprio tour in Asia, in questo preciso momento storico, significa soltanto una cosa ovvero che il presidente Usa in questo momento deve gestire una crisi interna generata dalla questione del tetto sul debito statunitense molto profonda e preoccupante.

La delicata questione del tetto del debito negli Stati Uniti

Le tensioni stanno aumentando negli Stati Uniti mentre si avvicina la scadenza per aumentare il limite di spesa e evitare un potenziale default disastroso. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avvertito che potrebbe esaurire i fondi per coprire le spese del paese già dal 1° giugno. Il presidente della Camera repubblicana Kevin McCarthy incontrerà il presidente Biden per discutere i potenziali percorsi da seguire. La situazione è molto preoccupante e se non viene trovata una soluzione, ciò potrebbe avere conseguenze gravi sull’economia degli Stati Uniti e su quella globale.

Il Congresso degli Stati Uniti ha il compito di aumentare i limiti di spesa ed evitare il default, ma il presidente della Camera ha detto che non lo farà senza un accordo per tagliare la spesa per i programmi sociali. La situazione attuale è bloccata e gli esperti hanno sottolineato che un default potrebbe avere effetti disastrosi sull’economia statunitense. Il segretario del Tesoro ha sottolineato l’importanza di agire rapidamente per evitare un potenziale rallentamento dell’economia statunitense.

La crisi del tetto sul debito Usa

Il tetto del debito rappresenta il limite massimo di spesa che gli Stati Uniti possono sostenere, attualmente fissato a circa 31,4 trilioni di dollari. In passato, l’aumento dei limiti di spesa del governo era una procedura standard, ma negli ultimi anni è diventato sempre più politicizzato. L’ultimo aumento dei limiti di spesa è stato effettuato nel 2021, quando i legislatori democratici al Senato e alla Camera hanno approvato l’aumento con poche difficoltà.

Attualmente, i Democratici controllano la Casa Bianca e il Senato, ma i Repubblicani hanno la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti. Il presidente della Camera Kevin McCarthy sotto pressione dall’ala più conservatrice del suo partito, sta utilizzando il tetto del debito come strumento di leva per ottenere tagli alla spesa e maggiori restrizioni a programmi come l’assistenza alimentare per le famiglie a basso reddito. La situazione è preoccupante, poiché un mancato aumento dei limiti di spesa potrebbe portare a conseguenze economiche disastrose per il Paese e per il mondo intero.

Il presidente Biden ha affermato che evitare un default senza precedenti è un dovere fondamentale del Congresso e ha sottolineato che i repubblicani alla Camera dei Rappresentanti hanno evitato il default tre volte sotto il suo predecessore senza minacciare l’economia. Il presidente Usa ha sottolineato che l’impostazione predefinita non è un’opzione.

Il presidente della Camera McCarthy ha affermato che il tetto del debito può essere aumentato solo se viene limitato ciò che si spenderà in futuro. Tali limitazioni si concentrano principalmente sui programmi sociali, che includono i requisiti di lavoro proposti per l’assistenza alimentare.

Nel frattempo, i democratici hanno criticato i repubblicani per aver alzato i limiti di spesa con poco clamore quando il loro stesso partito era al potere. La situazione attuale è preoccupante e potrebbe avere gravi conseguenze sull’economia statunitense e globale se non viene trovata una soluzione.

Le tensioni sono alte mentre gli Stati Uniti si avvicinano alla scadenza per aumentare i propri limiti di spesa e evitare un default del debito. Mentre il presidente Biden si prepara a partecipare al vertice del G7 in Giappone, il presidente della Camera dei Rappresentanti McCarthy incontrerà il presidente Biden per discutere i percorsi da seguire.

Tuttavia, il Congresso si è trovato in uno stallo, poiché i legislatori repubblicani insistono sui tagli ai programmi sociali come condizione per aumentare il tetto del debito. Queste richieste hanno lasciato in gran parte intatto il budget militare degli Stati Uniti, che ammonta a oltre 850 miliardi di dollari.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avvertito che potrebbe esaurire i fondi per coprire le bollette del Paese già dal 1° giugno, e l’insolvenza degli Stati Uniti sul proprio debito sarebbe profondamente problematica, sia per gli Stati Uniti che per le economie mondiali.

Biden ha affermato che evitare un default senza precedenti è un dovere fondamentale del Congresso, e ha sottolineato che l’impostazione predefinita non è un’opzione. La situazione è delicata e se non viene trovata una soluzione rischia l’interna comunità globale, già provata dagli avvenimenti degli ultimi anni.

il Fondo monetario internazionale ha anche affermato che un default degli Stati Uniti avrebbe “ripercussioni molto serie” in tutto il mondo, compreso un potenziale rallentamento della crescita del prodotto interno lordo (PIL) globale. Inoltre, se il governo non dovesse essere in grado di coprire i propri conti dopo il 1° giugno, i lavoratori federali potrebbero subire ritardi nella loro retribuzione e il governo potrebbe avere difficoltà a mantenere alcune funzioni. La situazione attuale è preoccupante e richiede un’azione rapida da parte del Congresso per evitare un default del debito degli Stati Uniti.