La scorsa notte, Giusy Marotta, stimata avvocata e criminologa è rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico. La sua vettura, una Citroen C3 per cause ancora da accertare si è schiantata contro un muro. I carabinieri di Cassino e la polizia locale sono intervenuti per i rilievi e cercare di capire la dinamica dell’incidente.

La professionista è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino dove stata operata in codice rosso e successivamente trasportata con elisoccorso a Roma.

La dinamica dello schianto di Giusy Marotta

La scorsa notte, alle porte del paese di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, Giusy Marotta è rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico. Secondo le prime indiscrezioni, l’auto sulla quale viaggiava la criminologa si sarebbe schiantata contro un muro.

La professionista, residente a Cassino, sarebbe sbalzata fuori dall’abitacolo della sua vettura, una Citroen C3, riportando delle ferite gravi. È stata trasportata in codice rosso nell’ospedale più vicino, il Santa Scolastica, dove l’hanno operata d’urgenza e in un secondo momento trasportata in elisoccorso in una struttura ospedaliera della Capitale.

Prima dell’intervento dei sanitari del 118, a soccorrere la criminologa è stata una guardia giurata particolare della “T&R Security Service“ di San Giorgio a Liri, il quale ha adottato le adeguate misure di sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Cassino e la polizia locale per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

La vita professionale della criminologa

L’avvocatessa e criminologa rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico la scorsa notte è nota alla cronaca nazionale per essersi occupata del caso dell’omicidio di Serena Mollicone, commesso nel 2001.

Inoltre, Giusy Marotta, appartiene alla squadra del professor Carmelo Lavorino; è stata una delle consulenti della famiglia Mottola durante il procedimento di primo grado, accusati di aver ucciso Serena Mollicone e di averla abbandonata in un bosco. I Mottola, lo scorso 15 luglio sono stati assolti da questa accusa.

“Ci raccomandiamo: guarisci e sii forte, sii forte e guarisci. Un abbraccio ai tuoi famigliari e uno fortissimo a te, Tutte le persone che ti hanno conosciuta e ti conoscono ti pensano con affetto ed apprensione”.

Queste le parole scritte in un post sui social del professor Carmelo Lavorino. Stando all’ultimo bollettino medico, le condizioni di Giusy Marotta, criminologa e avvocato di 33 anni, rimangono gravi ma stazionarie. Al momento si trova in prognosi riservata in un ospedale romano. Nella notte è stata operata d’urgenza e i medici le hanno dovuto asportare una milza.