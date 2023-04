La corretta alimentazione delle galline: cosa devono mangiare per fare più uova

Non tutti sanno che anche le galline devono avere un corretto nutrimento. Addirittura, ci sono alcuni cibi che le stimolano a fare più uova. Quali sono? Non ci crederete mai ma stiamo parlando proprio di questi alimenti: tutti i dettagli.

Le galline sono uccelli onnivori e sono in grado di alimentarsi in perfetta autonomia. Ma non tutti sanno che anche la loro alimentazione deve essere adattata anche al periodo. Proprio per questo è necessario nutrirle con una giusta dieta. In questo modo, le stimolerete a produrre molte più uova: scopriamo di più.

Come scegliere gli alimenti per le galline

Scegliere e selezionare gli alimenti delle galline è fondamentale, perché garantisce una perfetta salute e una maggiore qualità delle uova. Questi animali amano molto gli avanzi della cucina, come pasta, bucce di verdure o frutta e tanto altro ancora.

Ma bisogna fare attenzione a ciò che diamo alle nostre galline, perché alcuni potrebbero essere scarsi di nutrienti o essere tossici per la loro salute. La soluzione migliore per loro è proprio nutrirle con prodotti biologici. Quindi, cosa dovrebbero mangiare? Per farle vivere in perfetta salute è necessario alimentarle con questi prodotti: scopriamo di più.

La corretta alimentazione delle galline

Sicuramente nell’alimentazione delle galline ovaiole non deve mai mancare il mangime rigorosamente biologico e composto da diversi tipi di semi, come granturco, frumento e semi di girasole e anche quelli di zucca, dato che contengono la corretta quantità di carboidrati.

Oppure, possiamo utilizzare anche altri tipi di cereali: avena, orzo e riso. Come abbiamo detto all’inizio, le galline sono animali onnivori, proprio per questo motivo, non devono mai mancare le vitamine e le proteine. Quindi, procurategli degli scarti di verdura e anche qualche piccolo insetto, come vermi.

Il pascolo delle galline è fondamentale, perché possono trovare tutto ciò che serve per la loro alimentazione. Come le erbe aromatiche e altri tipi di vegetali che migliorano l’organismo dei nostri uccelli. Ad esempio, il timo è ottimo perché ha delle proprietà antibatteriche e anche l’origano è fantastico per il loro benessere.

La cipolla e l’aglio hanno un ruolo importante nel nutrimento delle galline, infatti, possiedono una buona dose di zolfo e di vitamina B12. Li potete tritare finemente e aggiungere al mangime. Ovviamente, bisogna conoscere anche i cibi che non devono assumere.

Ad esempio, si consiglia di somministrare alle nostre galline solamente verdure fresche e di evitare assolutamente quelle cotte. Inoltre, anche i pomodori potrebbero ostacolare l’assorbimento del calcio.

Non solo, è necessario evitare altre verdure e legumi che possono risultare tossici per il loro organismo. Stiamo parlando dei fagioli crudi, del sedano, del prezzemolo, del cavolfiore, dell’avocado, dei semi di mela, dello zucchero e del sale. Ovviamente, evitate anche i gusci d’uovo e la carne cruda.