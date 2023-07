By

La Corea del Nord ha respinto con forza la decisione degli Stati Uniti di schierare sottomarini nucleari nella penisola coreana, definendola una mossa provocatoria e una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale. Inoltre, Pyongyang ha accusato gli Stati Uniti di violare il suo spazio aereo con aerei spia e ha avvertito che tali violazioni potrebbero avere conseguenze gravi, incluso l’abbattimento degli aerei.

La tensione tra i due Paesi si è acuita negli ultimi mesi, con la Corea del Nord che ha continuato a sviluppare il suo programma nucleare nonostante le sanzioni internazionali. Gli Stati Uniti hanno risposto con un maggiore dispiegamento di forze militari nella regione, compresi i sottomarini nucleari, al fine di deterrente la minaccia nordcoreana.

Tuttavia, la mossa degli Stati Uniti ha suscitato la forte reazione di Pyongyang, che ha sottolineato la sua determinazione a difendere la propria sovranità e la sua sicurezza nazionale. La comunità internazionale è ora in allerta per la crescente tensione tra i due paesi e la possibilità di un’escalation militare nella regione.

La Corea del Nord ha condannato gli Usa per la scelta del sottomarino nella penisola

La Corea del Nord ha condannato fermamente il piano degli Stati Uniti di schierare un sottomarino missilistico nucleare nelle acque vicino alla penisola coreana, definendolo una mossa “provocatoria” che potrebbe portare a un conflitto atomico devastante.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Korean Central News Agency (KCNA), un portavoce del ministero della Difesa nordcoreano ha affermato che il piano, concordato dai leader di Stati Uniti e Corea del Sud durante un vertice tenutosi ad aprile, prevede l’introduzione di armi nucleari strategiche statunitensi nella penisola coreana per la prima volta dal 1981.

Pyongyang ha sottolineato che il piano rappresenta una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale e ha accusato Washington di cercare di mantenere un dominio sulla regione attraverso la minaccia nucleare e la con la continua dimostrazione della sua presenza.

Inoltre, ha avvertito che tale mossa potrebbe portare a una “guerra nucleare totale” nella regione.

La tensione tra i due paesi è cresciuta negli ultimi anni, con la Corea del Nord che ha continuato a sviluppare il suo programma nucleare nonostante le sanzioni internazionali. Gli Usa hanno risposto con un maggiore dispiegamento di forze militari nella regione, compresi i sottomarini nucleari, al fine di placare la minaccia nordcoreana.

La comunità internazionale è ora preoccupata per l’escalation delle tensioni tra i due Paesi e per la possibilità di un conflitto nucleare.

Il governo nordcoreano ha espresso la sua preoccupazione per il piano degli Stati Uniti di prendere potere nella zona e ritiene che voglia eliminare la Nord Corea assieme a Seul.

Kim Jong un ritiene che Washington abbia mire sull’Asia e cerchi di limitare lo sviluppo della sua Nazione.

Il portavoce ha sottolineato che questa scelta in realtà rappresenta un ricatto nucleare contro la Corea del Nord e gli altri Paesi della regione, e costituisce una grave minaccia per la pace.

Ha anche avvertito che se si verificasse una situazione estrema nella regione, gli Stati Uniti sarebbero ritenuti pienamente responsabili.

Il presidente Usa Joe Biden e il suo omologo sudcoreano, Yoon Suk-yeol, avevano concordato ad aprile che un sottomarino con missili balistici della Marina Usa avrebbe fatto visita alla Corea del Sud, anche se non è stato fornito alcun calendario per tale visita.

La tensione tra Washington e Pyongyang si è acuita negli ultimi anni, con la Corea del Nord che ha continuato a sviluppare il suo programma nucleare nonostante le sanzioni internazionali. Nel settembre 2022 si è autoproclamata potenza nucleare.

Gli Stati Uniti hanno risposto con un maggiore dispiegamento di forze militari nella regione, compresi i sottomarini nucleari, al fine di contrapporsi la minaccia nordcoreana. Pyongyang e Mosca hanno attuato un percorso di avvicinamento che vede assieme alle due Nazioni anche la Cina, due dei pochi paesi che non si oppongono a Kim Jong un e spesso lo supportano.

La comunità internazionale sta seguendo da vicino la situazione e ha espresso la sua preoccupazione per un ipotetico incidente che andrebbe a creare un clima ancora più nervoso e a rischio. Si spera che i due paesi possano trovare una soluzione pacifica al loro conflitto e lavorare insieme per promuovere la stabilità e la pace nella regione.

Il malcontento nato a causa del sottomarino nucleare statunitense

La recente apparizione di un sottomarino missilistico nucleare statunitense al porto di Busan, in Corea del Sud, fa parte degli sforzi degli Usa per aumentare il dispiegamento di risorse strategiche al fine di affrontare l’accelerazione del programma di missili nucleari e balistici della Corea del Nord.

Questo arriva dopo che un bombardiere strategico statunitense B-52 ha partecipato a esercitazioni militari aeree con Seul a giugno, in una dimostrazione di forza dopo il fallito lancio di un satellite spia da parte di Pyongyang.

Tuttavia, la mossa di Washington di utilizzare sottomarini nucleari nella regione ha suscitato la forte reazione di Pyongyang, che ha definito tale decisione una “situazione molto pericolosa” e ha affermato che ciò rende impossibile non considerare realisticamente lo scenario peggiore di uno scontro nucleare.

La tensione tra i due paesi continua a crescere, con la Corea del Nord che continua a sviluppare il suo programma nucleare nonostante le sanzioni internazionali. Gli Stati Uniti hanno risposto con un maggiore dispiegamento di forze militari nella regione, compresi i sottomarini nucleari, al fine di limitare la minaccia nordcoreana.

Kim Jong un ha accusato gli Stati Uniti di violare il suo spazio aereo vicino alla costa orientale con aerei da ricognizione. Secondo la Korean Central News Agency (KCNA), un portavoce del ministero della Difesa nordcoreano ha affermato che tale violazione potrebbe portare a un incidente scioccante, con la possibilità che un aereo da ricognizione strategica statunitense venga abbattuto sul Mare Orientale.

La Corea del Nord ha sottolineato che la violazione del suo spazio aereo rappresenta una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale e ha avvertito gli Stati Uniti di non sottovalutare la sua capacità di difendersi. Ha anche accusato gli Stati Uniti di provocare la tensione nella regione con il loro dispiegamento militare e le loro manovre di esercitazione.

La tensione tra i due Paesi è cresciuta negli ultimi anni, con la Corea del Nord che ha continuato a sviluppare il suo programma nucleare nonostante le sanzioni internazionali e ogni volta spinge per testare soluzioni innovative e nuove.

Nonostante non abbia la potenza bellica dee grandi potenze come Usa, Cina o Russia, Pyongyang continuando a proseguire nello sviluppo rappresenta un reale timore globale. Gli Stati Uniti hanno risposto con un maggiore dispiegamento di forze militari nella regione, compresi i sottomarini nucleari e i bombardieri strategici, al fine di deterre la minaccia nordcoreana.

Kim Jong un ha fatto riferimento ad incidenti passati in cui aveva abbattuto o intercettato aerei statunitensi al confine con la Corea del Sud e al largo della costa, in una dichiarazione che segue le recenti violazioni del suo spazio aereo da parte degli Stati Uniti.

Le minacce nordcoreane sono arrivate mentre il leader sudcoreano Yoon Suk-yeol si preparava a partecipare al vertice annuale della NATO a Vilnius, in Lituania, martedì e mercoledì. Questa è la seconda volta consecutiva che il leader sudcoreano partecipa al vertice, a testimonianza della sua volontà di approfondire i legami con la più grande alleanza militare del mondo.

La partecipazione di Yoon al vertice sottolinea l’impegno della Corea del Sud per rafforzare la cooperazione e la sicurezza con i suoi alleati internazionali, in particolare in un momento di crescente tensione nella regione a causa del programma nucleare della Corea del Nord.

La comunità internazionale continua a seguire da vicino la situazione nella penisola coreana e spera che i due paesi possano trovare una soluzione pacifica al loro conflitto. Si spera che gli sforzi diplomatici possano portare a una riduzione delle tensioni e promuovere la stabilità e la pace nella regione.

Nella dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa The Associated Press prima della sua partenza per il vertice NATO, il leader sudcoreano Yoon Suk-yeol ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per scoraggiare il programma di armi nucleari della Corea del Nord.

Yoon ha affermato anche che la comunità internazionale deve dimostrare che la sua determinazione a scoraggiare e contrastare il programma di armi nucleari della Corea del Nord è più forte del desiderio della Corea del Nord di sviluppare armi nucleari. Ha anche sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale contro gli atti illegali della Corea del Nord.

La partecipazione di Yoon al vertice della NATO sottolinea l’impegno della Corea del Sud per la sicurezza con i suoi alleati internazionali, in particolare in un momento di crescente tensione nella regione a causa del programma nucleare di Pyongyang.

Il leader sudcoreano ha dichiarato che durante il vertice NATO verrà istituzionalizzata la cooperazione tra l’alleanza e la Corea del Sud in undici tematiche, tra cui la non proliferazione e la sicurezza informatica.

La discussione sulla Corea del Nord da parte di Yoon con i leader della NATO potrebbe innescare una reazione da parte di Pyongyang, che ha già espresso preoccupazione per la crescente cooperazione tra la NATO e gli alleati degli Stati Uniti in Asia, definendola una manovra per creare una “versione asiatica della NATO” che, a suo parere, aumenterebbe le animosità regionali.

Kim ha ribadito, più volte, che il suo programma nucleare è un’azione difensiva contro le esercitazioni militari congiunte tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, che ritiene siano una minaccia alla sua sicurezza. Yoon ha dichiarato di voler perseguire la pace attraverso la forza, ma allo stesso tempo ha indicato di essere aperto al dialogo con la Corea del Nord.

Inoltre ha dichiarato che la pace nella regione è più sicura quando è supportata dalla forza e dalla deterrenza, e ha sottolineato l’importanza delle forti sanzioni internazionali contro la Corea del Nord per impedirne il progresso nel campo nucleare e missilistico.

Seul parteciperà al vertice NATO insieme ai leader di Giappone, Australia e Nuova Zelanda, segno del rafforzamento dei legami tra l’alleanza e le nazioni della regione Asia-Pacifico. Questa è la seconda volta consecutiva che i quattro paesi partecipano al vertice NATO, il che indica la crescente importanza della regione per l’alleanza.

La partecipazione dei leader asiatici al vertice NATO sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella promozione della pace e della stabilità nella regione asia-pacifica. Ma mostra sempre più negli ultimi mesi la necessità di parlare e confrontarsi in merito alla sicurezza globale e riguardo alle minacce che si stanno presentando sempre più spesso e compromettono la sicurezza internazioni.

Si spera che la discussione tra i leader della NATO e i leader asiatici possa portare a una maggiore cooperazione e coordinamento per affrontare le sfide di sicurezza comuni, tra cui la minaccia rappresentata dal programma nucleare della Corea del Nord.