La cometa di febbraio porterà sfortuna e delusioni a questi 4 segni dello zodiaco

Questi quattro segni dello zodiaco vivranno un febbraio da incubo: la cometa porterà loro solo sfortuna e delusioni. In arrivo un mese davvero turbolento proprio per loro.

Come la cometa di febbraio influenza l’oroscopo

Da marzo 2022 è in viaggio nel nostro sistema solare una cometa che, secondo quanto rivelato dalla NASA, impiegherà circa 50.000 anni per orbitare intorno al nostro Sole. L’oroscopo e gli esperti dell’astrologia ne sono sicuri: proprio il passaggio di questo corpo celeste avrà un’influenza particolare su certi segni zodiacali.

Per quale ragione alcuni si ritroveranno ad avere a che fare con sfortune e problemi? Presto detto: perché il passaggio di questa cometa coinciderà con l’inaugurazione della cosiddetta Luna Nuova, ovvero il ciclo lunare che segna cambiamenti e trasformazioni in corso.

Dovranno prestare però particolare attenzione soprattutto quattro segni zodiacali che dovranno fare i conti con grattacapi e sfortune in ogni campo della propria vita, non soltanto in quello professionale ma pure in quello privato. Scopri se anche tu appartieni alla categoria degli sfortunati a cui la sorte e il cielo hanno negato la loro benedizione.

Chi sono i quattro segni sfortunati dello zodiaco

Il passaggio della cosiddetta cometa di febbraio, ovvero il corpo celeste in transito nel nostro sistema solare, porta con sé vibrazioni e influssi non proprio positivi per tutti i segni. Secondo gli astrologi, sono quattro in particolare i segni sfortunati che si ritroveranno a vivere un febbraio da incubo.

Proprio loro avranno a che fare con problemi, grattacapi e imprevisti per un lungo periodo di tempo. Scopri se anche tu sei tra gli sfortunati a cui il cielo ha deciso di voltare le spalle. Al primo posto della nostra classifica c’è l’Acquario.

Gli amici nati sotto questa costellazione avranno un febbraio terribile, soprattutto a partire dalla seconda metà del mese. Vi ritroverete ad affrontare problemi non soltanto sul lavoro ma anche in famiglia.

Il vostro partner, che da qualche settimana vi percepisce freddo e distante, inizierà a chiedervi spiegazioni. La vostra relazione, se perdura soprattutto da anni, può rischiare di terminare da un momento all’altro.

Per quanto riguarda invece il lavoro, i problemi con il capo e con i colleghi vi demoralizzeranno parecchio. Non demordete, presto gli influssi negativi della cometa lasceranno la vostra costellazione.

Non se la passeranno bene nemmeno i nostri amici del Sagittario: sarà un febbraio di fuoco e fiamme per loro che si ritroveranno a combattere su più fronti. Spese impreviste vi obbligheranno a mettere mano al portafoglio e di conseguenza a bloccare alcuni progetti che proprio in questo periodo dovevano invece partire.

Affrontate con coraggio tutti i problemi che vi si presenteranno, anche in amore. Il vostro partner sarà sempre più distante da voi: qualcuno sta cercando di rubarvi la piazza. Occhio.

Vi conviene iniziare a mettere da parte i pensieri negativi e concentrarvi su chi vi vuole bene e fa parte della vostra vita. Anche se il mese di febbraio sarà per voi davvero duro, non abbattetevi: sfoderate il vostro miglior sorriso e soprattutto armatevi di pazienza e di empatia. Questi giorni bui passeranno anche per voi.

Passiamo ora al segno del Leone. I nati sotto questa costellazione avranno un febbraio drammatico. Alcuni seri problemi sul lavoro vi obbligheranno a rivedere la vostra posizione e a valutare nuove strade.

Non lasciatevi accecare dalla rabbia e dall’impazienza: non andrete da nessuna parte sfoderando queste armi pericolose. Pensate piuttosto che la cometa di febbraio si allontanerà pian piano dal vostro segno e tutto tornerà alla normalità.

Non se la passeranno bene nemmeno i nati sotto il segno della Vergine che soprattutto nella seconda parte di questo mese appena iniziato, si ritroveranno ad affrontare tanti problemi in particolare sul lavoro.

Non fidatevi di nessuno in questo periodo. C’è qualcuno che trama nell’ombra e che vuole tirarvi un brutto scherzo. Progetti in stand by solo per qualche settimana, poi la situazione tornerà alla normalità. Non demordete.