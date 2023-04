La classifica dei proprietari sportivi più ricchi al mondo secondo Forbes

Formula 1, baseball ed NBA, ma anche tanto calcio. Dieci le squadre in classifica, con ben cinque dall’MLS: patrimoni miliardari.

Il primato è di Mukesh Ambani proprietario della squadra di cricket dei Mumbai Indians; il suo patrimonio è di 83,4 miliardi. Ecco i più ricchi dello sport, secondo Forbes, che ha recentemente stilato la nuova classifica.

Sport, i proprietari sportivi più ricchi al mondo secondo Forbes

Il mondo del cricket supera l’NBA. Mukesh Ambani proprietario dei Mumbai Indians infatti è in testa, secondo Forbes, alla classifica dei proprietari sportivi più ricchi al mondo. In precedenza era stato di Steve Ballmer il primato, proprietario del Los Angeles Clippers squadra di LA della lega americana di pallacanestro.

Il patrimonio del mondo dello sport è nettamente in aumento, scrive la famosa rivista economica statunitense, con un 12% in più di patrimonio complessivo rispetto al 2022. Il totale è una cifra astronomica: 396 miliardi di dollari. Il terzo in classifica è il proprietario dei Denver Broncos, squadra della National Football League americana, Rob Walton, che ha ereditato la catena Walmart. La sua fortuna ammonta a 57,6 miliardi di dollari, mentre l’acquisto della squadra è arrivato per più di 4 miliardi di dollari.

Oltre al basket e al football, anche il calcio – o il Soccer come dicono oltreoceano – è presente nella classifica con tante squadre americane della MLS.

Le squadre di calcio in classifica: quarta la Francia, quinta la Germania

Il calcio rimane lo sport più popolare e anche quello più redditizio. E le due cose, chiaramente, vanno a braccetto. Nella classifica Forbes infatti il calcio è lo sport più rappresentato, con una classifica occupata quasi per metà dai magnati proprietari di squadre e società.

Sono dieci in totale i club, addirittura cinque dalla MLS, lega che non ha ancora raggiunto livelli tecnici importanti – snobbato in Europa e considerato ancora un campionato secondario. La Major League Soccer però, a discapito del blasone, rimane una lega per ultra ricchi. Sono 19 i miliardari che hanno investito nel calcio negli States.

Il presidente del Rennes in Ligue1, François Pinault, è il quarto in classifica, proprietario di brand di lusso come Gucci, Yves Saint Laurent e Balenciaga.

Anche la Germania presente in classifica con il quinto posto del proprietario dei Red Bull, Mark Mateschitz, che detiene anche i NY Red Bulls oltre alla squadra di Lipsia, e due scuderie in Formula 1. Sesto posto con 22,9 miliardi di patrimonio è il presidente del Nizza, James Ratcliffe.

Settimo posto per il giapponese Masayoshi Son, l’uomo più ricco del Paese nipponico, presidente dei Fukuoka SoftBank Hawks, squadra di baseball della lega giapponese.

La top ten è chiusa da tre americani, David Tepper proprietario dei Carolina Panthers ancora in NFL con 2,3 miliardi di dollari, Daniel Gilbert proprietario tra gli altri anche dell’ex squadra di LeBron James, i Cleveland Cavaliers. Chiude al decimo posto il presidente dei New York Mets, che dal 2020 è entrato in società nella MLB.