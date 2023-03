La città più colta del Paese è proprio questa: chi ha conquistato il titolo

In Italia questa è stata definita come la città più colta, conquistando il titolo: questi i fattori che l’hanno resa tale.

La città più colta in Italia è ricca di storia e tradizione, dando al suo visitatore la sensazione di fare un salto indietro nel tempo senza essere avvertito. Un posto dove si respira cultura, dove i monumenti raccontano le vicende dei protagonisti e ci si trova bene. Se l’Italia è ben fornita, anche altre città d’Europa possono vantare questo titolo incredibile: ma dove andare in Italia per respirare la vera cultura? Facciamo chiarezza.

Quali sono le città più intelligenti in Europa

Prima di capire quale sia la città più colta in Italia, la ricerca si estende a tutte le città europee intelligenti. Queste sono tutte mete che piacciono ai turisti per la loro ricchezza di monumenti, musei, storia e anche tradizione. Dove il tempo si è fermato e dove si possono vivere storie antiche, seppur oramai raccontate.

La nota rivista Bounce ha condotto questa ricerca e ha stilato una classifica, con le città europee più intelligenti. Al decimo posto si posiziona Roma la città Eterna, che contrariamente a quanto pensato non primeggia sulle altre. Tuttavia, Roma è il posto dove si respira storia e cultura con millenni che si possono ammirare lungo le sue strade.

Poi c’è Dublino, caratteristica e dalla storia affascinante per poi andare a Zurigo e Praga.

Parigi non è solo romantica ma anche artistica, con un valore culturale di altissimo livello. Tuttavia viene preceduta dall’affascinante Milano come capitale della moda e dell’industria. L’Italia primeggia con Firenze, la vera culla del periodo rinascimentale che regala bellezza in ogni angolo. Il podio lascia spazio ad Amsterdam e la particolare Edimburgo.

La città più colta italiana: tra magia e storia

Il podio è italiano, con un primo posto che merita perché la città in questione non è solo bella ma anche ricca di storia. Romantica, ricca di teatri e musei tra sale da concerti e anche monumenti è Venezia la vera culla della cultura italiana.

Ogni anno sono più di 23 milioni i turisti che vogliono visitare questa perla del Nord Italia, con Piazza San Marco e il Palazzo Ducale. I visitatori amano il campanile dalle mille storie e i canali percorsi elegantemente dalle gondole.

Qui il mondo si ferma e si viene proiettati in un mondo antico, evidenziando quanto la sua storia culturale sia importante. I centri di interesse sono – per citarne alcuni – il Museo d’arte orientale – il Museo archeologico nazionale con le Gallerie e il Teatro La Fenice. Si percorrono i suoi vicoli e si respira un’epoca antica, affascinante. Tutto racconta e insegna la storia, con una Venezia che capeggia in tutta Europa essendo la più colta in assoluto. Le persone sono concorde con questa classifica, tanto da voler vedere la città sotto ogni punto di vista.