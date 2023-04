La candela che non smette di profumare: la prepari con pochi ingredienti a casa

La candela che non smette mai di profumare, tu l’hai mai vista? Sai che puoi prepararla da sola a casa? Ti servono solo pochi ingredienti. Ecco come i tuoi ambienti avranno un odore gradevole per settimane.

Hai mai sentito parlare della cosiddetta candela eterna? E’ quella che non smette mai di profumare. La puoi preparare con soli e pochi ingredienti, direttamente a casa tua. Ecco che cosa ti occorre per far profumare tutte le stanze della tua abitazione.

Candele, l’accessorio di moda più richiesto al mondo

Avrai notato anche tu come ultimamente si sia diffusa la moda di avere la casa piena di candele. Non stiamo parlando di quelle classiche per fare la luce ma di quelle profumate che non solo abbelliscono gli ambienti ma donano loro anche una profumazione gradevole.

Le candele si possono considerare oggi come dei veri e propri accessori per decorazioni e forse tra le tendenze più naturali che fanno bene alla casa e che non rovinano nemmeno l’ambiente.

Alcune vengono realizzate con delle profumazioni particolari e utilizzate con un effetto aromaterapico, per donare cioè relax e tranquillità alla persona che ne aspira il profumo. Invece altre sono in grado di allontanare insetti come mosche e zanzare dalle nostre case. Insomma, per qualsiasi scopo si vogliano utilizzare, le candele ritornano sempre utili.

Quale è però l’inconveniente che si presenta sempre, ogni volta che le acquistiamo? Ovviamente il fatto che esse si consumano. Sai che esistono però le cosiddette candele eterne? Si tratta di quelle che non smettono mai di profumare. Ecco come le puoi realizzare anche tu a casa, con soli e pochi ingredienti.

La candela che non smette di profumare: ecco gli ingredienti per realizzarla

Tra gli accessori più di tendenza e più richiesti al momento, ci sono le candele che abbelliscono le case di tantissime persone. Protagoniste della decorazione e del design, ce ne sono non soltanto di belle ma anche di super profumate.

Quando ci ritroviamo ad acquistare le candele sappiamo però che esse prima o poi finiranno per spegnersi – dato che la cera di cui sono composte si consuma – e soprattutto per non profumare più: il loro odore diventerà impercettibile.

Se ti dicessimo però che c’è una candela che non smette mai di profumare, ci crederesti? Stiamo parlando di quella definita eterna. La puoi realizzare a casa con soli e pochi ingredienti.

Curiosa di scoprire come fare? Allora iniziamo immediatamente. Per prima cosa devi procurarti il lime che puoi trovare dal fruttivendolo o al supermercato. Con l’aiuto di un coltello, ricava almeno quattro fettine.

In un vasetto, che sarà poi quello che fungerà da base per la nostra candela (assicurati che sia rigorosamente di vetro) versa all’interno tre cucchiai di sale grosso e quattro fettine di lime.

Aggiungi poi acqua a sufficienza per ricoprire il lime e per finire una manciata di chiodi di garofano. Poi, anche alcune gocce di olio essenziale al limone o della profumazione che preferisci (ti consigliamo di utilizzare profumazioni agrumate affinché l’odore gradevole persista il più a lungo possibile).

Infine versa un cucchiaio colmo di olio da cucina. Procurati poi un bicchiere di plastica e con l’aiuto di una forbice ritaglia la base. Con un cacciavite, realizza un foro nella parte centrale della plastica.

Procurati lo stoppino di una candela che andrai a sminuzzare per poterlo ricavare intero e fallo passare nel buco che hai realizzato sul fondo del bicchiere. Ora adagialo nel tuo barattolo di vetro all’interno del quale in precedenza hai messo sale, lime, olio di oliva e gocce di olio essenziale.

Ecco fatto. La tua candela eterna è pronta. Prova ad accenderla e vedrai che la profumazione gradevole inebrierà ogni stanza della tua casa. Con soli pochi e semplici ingredienti – che tra l’altro avrai anche in dispensa – potrai dunque realizzare la candela che non smette di profumare.

Questo accessorio non è solo di tendenza ma è anche utile per rilassare corpo e mente. Il lime, per esempio, ma anche le gocce di olio essenziale agrumate, aiutano il cervello a rilassarsi. Perfetta da accendere dopo una giornata stancante e frenetica, la candela che non smette di profumare ti sarà davvero utilissima.