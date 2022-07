“La bimba non è di Charlene”, colpo di scena a Monaco: è rimasta incinta di Alberto

By

In casa Grimaldi, a Monaco, sembrerebbe non esserci pace. Ora spunta un colpo di scena che riguarda proprio Alberto e Charlene.

Probabilmente, non tutti sanno che Alberto di Monaco ha un figlio nato da un’altra relazione ma stavolta, spunta un’altra notizia che non riguarda Charlene.

La vita sentimentale di Alberto di Monaco

Charlene e Alberto di Monaco si sono recati recentemente in visita da Papa Francesco. Dopo essere tornata finalmente in salute, Charlene ha forse sentito il bisogno di riavvicinarsi alla fede. Tanto che ha scelto di indossare un total look nero, rinunciando al privilegio del bianco.

Alcuni giornali scandalistici hanno raccontato che, in realtà la visita di Alberto di Monaco e consorte al papa fosse dovuta dal fatto che lei sarebbe in attesa. Cosa non poco improbabile dato che lei aveva affermato di volere una famiglia numerosa.

In ogni caso, la vita sentimentale di Alberto di Monaco, prima di Charlene è stata non poco tormentata. Egli, infatti, ebbe una relazione con la hostess sudafricana Nicole Coste. Dalla loro unione nacque Alexandre che oggi ha 18 anni. L’hostess ha scelto di tenere nascosto il ragazzo per 16 anni. Ma non è l’unico figlio di Alberto.

Non è la figlia di Charlene

Oltre i gemelli, che sono i figli avuti dal matrimonio con Charlene, il principe ha una primogenita di ben 30 anni. La donna si chiama Jazmine Grace Grimaldi e suo padre l’ha riconosciuta soltanto nel 2006. Nata in California, a Palm Springs, Jazmine sembra essere l’unica ad aver ereditato l’indole briosa della nonna Grace Kelly.

Sua madre si chiama Tamara Rotolo e aveva incontrato il principe, nel corso di una vacanza in Costa Azzurra, nel 1991. Jazmine aveva 14 anni quando si venne a sapere che suo padre era il principe di Monaco, era in America e si apprestava a frequentare il liceo.

Oggi la giovane donna si reca spesso a Monaco per frequentare la famiglia paterna, compreso Alexander. Sembra che lei abbia un ottimo rapporto con la moglie di suo padre Charlene nonché che con i gemelli. Essendo nata fuori dal matrimonio Jazmine non ha linea di successione al trono.

Oggi è un’attrice e cantante, con qualche partecipazione a serie televisive e l’incisione, in proprio con il fidanzato, di alcuni singoli. Inoltre, è un’attivista. In particolare, ha molto a cuore le isole Fiji, dove i cambiamenti climatici hanno provocato molte vittime. Proprio lì, la donna ha scelto di creare una fondazione benefica per aiutare le donne e la loro formazione. Sembrerebbe che la donna voglia conseguire un master post laurea orientato all’alimentazione e all’ONU.