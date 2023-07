La bambina annegata in mare a Oristano aveva perso la mamma due mesi fa

Una tragica coincidenza quella che ha colpito una bambina di soli 10 anni che è annegata in Sardegna. Nonostante il mare molto mosso, la bambina insieme alle due sorelle più grandi, si è tuffata in mare.

Se le due sorelle si sono salvate, lei purtroppo non ce l’ha fatta. La piccola, due mesi fa, aveva perso la mamma.

Sardegna, bambina annega in mare

Si chiamava Amira ed è morta all’età di soli 10 anni, annegata nelle acque in Sardegna, fra Porto Alabe e Magomadas, vicino Oristano. Una tragedia che poteva essere evitata se solo la piccola, insieme alle due sorelle più grandi, nonostante il mare molto mosso, non si fosse tuffata in acqua.

Le due sorelle sono riuscite a tornare a riva e a trarsi in salvo, mentre lei no. Non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto raccontato dal papà della piccola e delle altre due ragazze, come riportato anche dal quotidiano locale “L’Unione Sarda”, la bambina era andata al mare per distrarsi un po‘, data la tragedia che aveva colpito la sua famiglia solo due mesi fa: “Era andata al mare per star bene e distrarsi un pochino, solo due mesi fa questi ragazzi hanno perso la mamma a causa di una malattia”.

Ma cosa è successo di preciso? La bambina, con le sue due sorelle più grandi, si è tuffata in acqua, nonostante il mare agitato e il vento che soffiava forte. Le due sorelle, non con meno difficoltà e anche riportando conseguenze, sono riuscite a tornare a riva e a salvarsi, ma per Amira non c’è stato nulla da fare. La tragedia, avvenuta ieri pomeriggio, ha scosso l’intera comunità locale.

Non è riuscita a tornare a riva, causa il mare agitato

Le tre ragazze stavano facendo il bagno nello specchio di mare di Porto Alabe, a Tresnuraghes nell’Oristanese. Sua sorella di 15 anni è ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento, mentre la più grande, di 17 anni, non ha riportato conseguenze ma è sotto shock. Sono immediatamente intervenuti sul posto gli uomini e i mezzi della Capitaneria di porto quanto anche i sanitari del 118.

Ma non è la sola tragedia avvenuta in Sardegna. Non poco lontano, un’altra donna è annegata. Nella spiaggia di Is Arenas, in territorio di Narbolia, è stata una turista ad affrontare il mare con le onde e a perdere la vita. Nemmeno lei è riuscita a tornare a riva a causa delle onde e del mare agitato e, per lei, sono stati inutili i soccorsi da parte di alcuni bagnanti che l’avevano vista in difficoltà proprio nel ritornare a riva.