L’Ucraina contiene la flotta russa nonostante l’inferiorità delle truppe

Mosca non è in grado di avvicinare le sue navi ai principali porti della Ucraina sul Mar Nero, né ha avuto la possibilità di effettuare attacchi anfibi.

Il nemico era in casa da tre decenni, dai primi passi dell’Ucraina come stato indipendente. La flotta russa, erede dell’Unione Sovietica, era sempre in Crimea. Il trattato bilaterale del 1997 tra i due paesi divideva le unità navali dell’URSS, con una netta maggioranza di truppe che andavano a Mosca. Ha anche permesso alla Russia di avere le sue basi nella penisola. Dall’inizio dell’invasione a febbraio, la sua superiorità ha dovuto essere decisiva per prendere la costa ucraina dal Mar Nero.

In Ucraina soddisfazione per aver bloccato la marina militare russa

Tuttavia, la potenza navale dell’invasore ha deluso le aspettative. Il 18 agosto il presidente russo Vladimir Putin ha licenziato il comandante della flotta del Mar Nero Igor Ósipov, a dimostrazione del fatto che i piani di invasione navale non sono andati come previsto, secondo l’ammiraglio James Foggo, ex comandante della Marina degli Stati Uniti per l’Africa e l’Europa e decano di il Center for Maritime Strategy, un’agenzia della United States Naval League.

“La flotta del Mar Nero non è stata in grado di compiere azioni anfibie per conquistare Mikolaiv e Odessa, penso che sia per questo che Putin ha sollevato il suo comandante”, afferma l’ammiraglio. La cosa più sorprendente per Foggo è che la potente Marina russa non si è nemmeno avvicinata alle acque costiere sotto il controllo ucraino. Ma è che la Russia ha limitato il più possibile la navigazione anche ai porti che ha occupato in Ucraina, come la città di Berdyansk, sulla costa del Mar d’Azov: la nave da trasporto militare Saratov è stata distrutta lo scorso marzo da droni durante le operazioni nel porto.

La Russia ha 40 grandi navi da guerra nel Mar Nero, oltre a un numero compreso tra sei e otto sottomarini; L’Ucraina non ha niente di tutto questo, solo una dozzina di piccole imbarcazioni, per lo più motovedette. La sua unica fregata è stata distrutta dallo stesso equipaggio all’inizio di marzo a Mikolaiv, dove era in riparazione, per evitare che la nave cadesse nelle mani dei russi. La superiorità è servita alla Russia per impedire il traffico delle navi mercantili con i porti ucraini, ma non è servita a fare la differenza nell’invasione.

Il ministero della Difesa britannico ha avanzato il 16 agosto in uno dei suoi rapporti di intelligence secondo cui le navi russe non si sono avventurate oltre le 20 miglia (32 chilometri) dai loro porti in Crimea: “Le navi russe mantengono una posizione estremamente difensiva”, hanno indicato i servizi di spionaggio britannici. Il motivo sono i missili anti-nave ucraini Neptune e i missili Harpoon di fabbricazione americana. Un Nettuno affondò l’ammiraglia della Flotta nel Mar Nero, l’incrociatore Moskva, in aprile.

Odessa, lungi dall’essere invasa

I servizi di intelligence di Londra hanno anche confermato la tesi di Foggo sul fallimento dell’invasione marittima: “L’attuale limitata efficacia della flotta del Mar Nero danneggia l’intera strategia di invasione russa, in parte perché la sua minaccia anfibia su Odessa è stata ampiamente neutralizzata. Ciò consente all’Ucraina di inviare truppe su altri fronti”. Oleksii Neijpapa, vice ammiraglio della Marina ucraina, ha dichiarato il 22 agosto che la chiave per evitare un’invasione anfibia era l’estrazione rapida nei primi giorni di guerra e l’uso di “tutti i possibili droni”, in particolare il turco Bayraktar.

Questo velivolo senza pilota è stato una delle armi più decisive della difesa ucraina su tutti i fronti, diventando un’icona a cui sono state dedicate canzoni, murales per le strade ed è persino diventato un claim pubblicitario. Foggo conferma che l’estrazione mineraria e i droni sono stati fondamentali, ma sottolinea anche che la più grande potenza navale della regione ha dimostrato di avere i piedi d’argilla: “Quando nel 2014 hanno preso la Crimea senza sparare un colpo, questo ha causato un forte impatto, ma ora mostrano che lo stato di prontezza della flotta del Mar Nero lascia molto a desiderare.

L’affondamento della Moscova è stato un monito che non dominano il mare perché, altrimenti, avrebbero già preso Odessa”. Di parere diverso è Michael Petersen, direttore dell’Istituto per gli studi marittimi russi, un centro dell’US Naval War College. Per Petersen, un attacco anfibio a Odessa sarebbe stato un suicidio senza il supporto delle unità di terra. “La Marina russa non ha agito come previsto perché l’invasione di terra non è andata come previsto. Se così fosse stato, gli sbarchi sarebbero avvenuti”.

Le truppe di Putin hanno preso in pochi giorni, all’inizio di marzo, all’inizio del conflitto, la provincia di Kherson, sul Mar Nero. Ciò era in parte dovuto alla collaborazione interna degli ucraini filorussi e in parte alla mancanza di coordinamento dell’Ucraina. La città di Kherson è il limite più occidentale che i russi hanno raggiunto, sulla sponda occidentale del fiume Dnepr, ma non hanno potuto procedere verso Mikolaiv, città che funge da bastione interno di Odessa.