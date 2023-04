L’omaggio di Mattarella all’Altare della patria per il 25 aprile

Sono iniziate le celebrazioni per il 25 aprile. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato per gli onori ai caduti di tutte le guerre, all’Altare della Patria. Con lui, anche la rappresentanza del Governo in carica.

Mattarella ha incontrato, al Quirinale, una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Ecco cosa ha detto loro.

Mattarella e il 25 aprile

Tutta l’Italia celebra, oggi, la Festa della Liberazione, nel suo 78esimo anniversario. I caduti di tutte le guerre sono ricordati, non solo a Roma all’Altare della Patria, dal presidente della Repubblica Mattarella, ma in ogni parte del nostro Paese il 25 aprile si celebra con tutti gli onori, in piena e sempre viva memoria di tutti coloro che hanno donato la vita affinchè il nostro paese fosse liberato dall’occupazione nazi fascista.

E, proprio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Ha lodato il loro impegno e tutta la determinazione che, ogni 25 aprile, ma anche ogni giorno, mettono “per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia” – ha detto loro il presidente.

Mattarella ha lodato il ruolo delle associazioni che contribuiscono “in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista”. E, questa mattina, all’Altare della Patria, Mattarella ha deposto una corona di alloro accompagnato proprio dalle rappresentanze dello Stato, a partire dalla Presidente del Consiglio Meloni, insieme anche ai Presidenti di Camera e Senato.

Gli onori all’Altare della Patria e poi a Cuneo

Dopo le celebrazioni di Roma, Mattarella si recherà a Cuneo, al Parco della Resistenza e, nel pomeriggio, visiterà Borgo San Dalmazzo e Boves. Deporrà una corona al monumento alla Resistenza poi visiterà il Museo Casa Galimberti. Al suo arrivo, stamani, all’Altare della patria, il capo dello Stato ha ricevuto gli onori militari e, successivamente, ha ascoltato l’Inno nazionale.

Come dicevamo, anche la Presidente del Consiglio, Meloni era presente insieme al Presidente Matterella a Roma. In una lettera al quotidiano “Il Corriere della Sera” ha scritto che “il frutto fondamentale del 25 Aprile è stato, e rimane senza dubbio, l’affermazione dei valori democratici”.

Il 25 aprile sarà festeggiato in tutta Italia, a partire dalle grandi città. A Milano, al corteo, ad esempio, oltre al sindaco Beppe Sala, ci sarà anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Ma sarà Cuneo, oggi, al centro dei festeggiamenti del 25 aprile. Il Presidente Mattarella sarà lì ma, anche, a Borgo San Dalmazzo, un Comune a pochi km dalla stessa città di Cuneo, medaglia d’oro al merito civile. Dopo l’8 settembre 1943, le SS catturarono 349 profughi ebrei che, con altre centinaia, erano riusciti a superare il confine francese sperando nella salvezza.

Dalla prigione improvvisata dell’ex-caserma degli Alpini a Borgo San Dalmazzo furono deportati il 21 novembre verso Auschwitz. Solo 9 di loro tornarono dal lager. Vittime verso le quali abbiamo il dovere del ricordo perenne e che mai si spenga.