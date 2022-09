Kulusevski esalta Antonio Conte ed il Tottenham

Arrivato alla Juventus con grandi aspettative Dejan Kulusevski ha lasciato il club bianconero dopo circa 18 mesi nei quali non è mai riuscito a fare emergere tutto il suo potenziale, il trasferimento al Tottenham gli ha resituito sicurezza e tranquillità con Antonio Conte che ha fin da subito creduto nello svedese



Dopo aver lasciato la Juventus con tanta delusione e tristezza, al Tottenham Dejan Kulusevski ha ritrovato smalto atletico ed entusiasmo dimostrando di valere quei 40 milioni che i bianconeri avevano sborsato per strapparlo all‘Atalanta.

In pochi mesi l‘attaccante svedese è diventato un vero e proprio punto di riferimento nella rosa di Antonio Conte, l‘allenatore salentino crede molto in Kulusevski ed il giocatore sta assolutamente ripagando la fiducia della società con prestazioni decisamente convincenti.

Oggi i bianconeri probabilmente rimpiangono il numero 44 che in questa Juventus probabilmente farebbe la differenza.

Kulusevski elogia il lavoro di Antonio Conte

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il calciatore svedese Dejan Kulusevski è tornato a parlare del suo trasferimento in Inghilterra, avvenuto ormai quasi un anno fa.

Lo svedese è rinato con il trasferimento in Premier League riuscendo ad avere finalmente un rendimento continuo ed importante, all’altezza dell’elevato costo del suo cartellino.

In pochi mesi Kulusevski è riuscito a farsi apprezzare da Conte, ora il tecnico italiano difficilmente rinuncia al suo esterno offensivo e punta fortemente su di lui per riportare il Tottenham ai vertici del calcio inglese.

L’attaccante svedese ha elogiato il proprio allenatore evidenziando le differenze tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Lo svedese ha precisato di avere un grande rapporto con entrambi, reputando sia Allegri che Conte due tra i più grandi allenatori del mondo.

Kulusevski inoltre ha elogiato la Premier League, campionato in cui ha affermato di essere cresciuto molto dal punto di vista fisico grazie ad allenamenti duri che però lo hanno portato ad avere una grande condizione fisica.

Ad oggi il Tottenham è una delle migliori squadre del campionato con Antonio Conte che in poco tempo è riuscito a ridare entusiasmo ad una squadra che aveva faticato ad imporsi nelle ultime stagioni.

Kulusevski non rimpiange la propria scelta, affermando come la decisione di andare via dalla Juventus sia stata la più giusta per continuare la carriera, in pochi mesi lo svedese è diventato un leader al Tottenham nonché uno dei miglior giocatori in assoluto di un campionato da sempre ricco di qualità come la Premier League.