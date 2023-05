Durante il G7 previsto per questo fine settimana, la guerra in Ucraina e l’aggressione della Cina a Taiwan saranno al centro delle discussioni, ma il leader giapponese Fumio Kishida dovrebbe trovare il tempo per spingere per un impegno sul disarmo nucleare quando i leader si incontreranno a Hiroshima, il luogo dove è stata sganciata la prima bomba atomica sulla Terra.

I leader del G7 stanno già arrivando in città in vista della visita prevista per sabato al Peace Memorial Museum, dove sono esposti reperti che documentano la portata della tragedia avvenuta dopo che gli Stati Uniti hanno sganciato una bomba nucleare la mattina del 6 agosto 1945, causando la morte di 140.000 persone entro la fine dell’anno.

Si prevede che Kishida, Joe Biden, Rishi Sunak e altri leader del G7 osserveranno diverse esposizioni al Peace Memorial Museum, tra cui una simulazione che riproduce l’ondata di distruzione che seguì il bombardamento atomico. Questa simulazione include l’uso di banali uniformi scolastiche strappate per rappresentare il costo umano della tragedia. Inoltre, verranno esposti oggetti come il contenuto annerito di un lunchbox e un triciclo appartenuto a un bambino di tre anni, il quale sarebbe morto entro 24 ore dall’esplosione.

Cosa tratterà il vertice G7 a Hiroshima in Giappone

La necessità di prendere in considerazione i pericoli delle armi nucleari è diventata sempre più urgente dopo che Barack Obama è diventato il primo presidente degli Stati Uniti in carica a visitare Hiroshima nel 2016. Vladimir Putin ha rifiutato di escludere pubblicamente l’uso di armi nucleari tattiche in Ucraina, mentre la Corea del Nord continua a sviluppare missili sempre più sofisticati, teoricamente in grado di trasportare armi nucleari fino agli Stati Uniti.

La scelta di Kishida di selezionare Hiroshima, dove ha un collegio elettorale, per ospitare il vertice del G7 è carica di simbolismo. Il monumento più sorprendente, la cupola della bomba atomica, sarà in vista dei leader quando deporranno fiori su un cenotafio in memoria delle 333.907 persone la cui morte è stata attribuita al bombardamento atomico quasi otto decenni fa.

In vista del vertice, Kishida ha espresso il suo desiderio di “un mondo senza armi nucleari” tuttavia gli attivisti sottolineano l’incapacità del Giappone , parte dell’ombrello nucleare statunitense , di firmare un trattato delle Nazioni Unite del 2021 che vieti il possesso e l’uso delle armi nucleari.

Il primo ministro giapponese ha dichiarato che crede che il primo passo verso qualsiasi sforzo di disarmo nucleare sia quello di fornire un’esperienza di prima mano delle conseguenze del bombardamento atomico e di trasmettere con fermezza la realtà. Pertanto, è importante la prevista visita di gruppo al museo della pace.

La pressione sta crescendo affinché si faccia riferimento alle armi nucleari, con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres che questa settimana ha invitato i leader del G7 a dichiarare che non useranno armi nucleari “in nessuna circostanza. Questo è il momento in cui dobbiamo insistere sulla necessità di rivitalizzare il disarmo, e in particolare il disarmo nucleare”.

Gli anziani hibakusha, sopravvissuti all’attacco di Hiroshima, vedono nel vertice del G7 la loro ultima possibilità di presentare la causa del disarmo direttamente ai leader degli Stati Uniti, della Francia e del Regno Unito, le tre potenze nucleari del gruppo. Alcuni di loro si incontreranno con i leader del G7.

Shigeaki Mori, un sopravvissuto di 86 anni, ha dichiarato: “Voglio vedere i leader impegnarsi a sbarazzarsi delle armi nucleari. So anche che è molto difficile convincerli ad andare così lontano”.

Kishida spera di utilizzare il vertice per spingere i suoi ospiti a impegnarsi per la trasparenza sulle scorte e le riduzioni dell’arsenale nucleare. Ma a causa delle crescenti tensioni con Russia, Corea del Nord e Cina, tutte potenze nucleari, le aspettative per una svolta sono basse.

Secondo funzionari statunitensi, Washington non spingerà un’agenda indipendente sul disarmo nucleare a Hiroshima, mentre fonti del governo tedesco hanno affermato che il disarmo nucleare non è una priorità assoluta, ma rimane importante soprattutto per il Giappone. Il G7 probabilmente non sarà unito su come affrontare il crescente peso militare ed economico della Cina, con il consigliere del presidente francese Macron che ha sottolineato che il G7 “non è un G7 anti-cinese“.

Il gruppo sarà sotto pressione per affrontare le crescenti minacce di Pechino contro Taiwan e la dipendenza economica e della catena di approvvigionamento dell’Occidente dalla Cina, mantenendo al contempo un buon rapporto con un potente e importante partner commerciale.

Secondo Narushige Michishita, professore presso il National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo: “il G7 deve affrontare la sicurezza economica e come gestire le tecnologie sensibili. Tutto fa parte della grande competizione di potere che si sta svolgendo tra Stati Uniti e Russia, e Stati Uniti e Cina”.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che le nazioni del Gruppo dei Sette (G7) intensificheranno ulteriormente le sanzioni contro la Russia al fine di prevenire l’elusione di tali restrizioni. Ha sottolineato che l’inasprimento delle sanzioni sarebbe fatto in modo buono e pragmatico, e ha fatto questa dichiarazione al vertice di Hiroshima.

Le prime autorità arrivate ad Hiroshima

La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è stata la prima a arrivare la notte scorsa al vertice del G7 a Hiroshima. Meloni diventerà la quinta donna premier a partecipare a un G7, dopo la ex cancelliera Merkel tedesca, Kim Campbell del Canada nel 1993, Margaret Thatcher e Theresa May del Regno Unito. Tuttavia, né gli Stati Uniti né la Francia hanno mai avuto presidenti donne che abbiano partecipato a un G7.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha esortato gli Stati Uniti, il Giappone e gli altri paesi del G7 a rispettare i documenti politici sulle relazioni bilaterali con la Cina e a rispettare il principio della “Unica Cina”, nonché a sospendere il sostegno alle forze di indipendenza di Taiwan.

Wang ha fatto questa dichiarazione in risposta alle speculazioni che il vertice del G7 di Hiroshima potrebbe includere nel documento finale il richiamo all’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. Ha spiegato che le parti in causa dovrebbero “smettere di provocare e giocare con il fuoco sulla questione di Taiwan perché si rischia di bruciarsi“.

È confermato che la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen parteciperà al vertice del G7 a Hiroshima insieme ai leader dei sette paesi membri del gruppo. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è già arrivato in Giappone insieme al segretario di Stato Antony Blinken. Nel pomeriggio sono attesi il primo ministro canadese Justin Trudeau, il cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro britannico Sunak. Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe invece arrivare domattina poco prima dell’avvio dei lavori.

Secondo l’agenzia giapponese Kyodo, l’ufficio del presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che prenderà parte al G7, ma non è ancora noto in quale formato. La decisione finale sulla po’ possibile visita in Giappone verrà presa in base a come si prospettano i combattimenti al fronte.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva partirà oggi per il Giappone per partecipare come ospite al G7, segnando il ritorno di un presidente brasiliano dopo 14 anni di assenza al vertice dei leader delle Nazioni più ricche del mondo.

Secondo Maurício Lyrio, segretario per i Temi economici del ministero degli Esteri di Brasilia, il conflitto ucraino sarà menzionato nella dichiarazione finale del G7, poiché si tratta di un documento riguardo la sicurezza alimentare e sugli effetti del conflitto russo in Ucraina che impattano sull’accesso al cibo. Lula affronterà anche temi come la fame e la conservazione ambientale. Per quanto riguarda la dichiarazione finale del G7 del 2023, non ci sono informazioni ufficiali al riguardo al momento.

Giorgia Meloni e Rishi Sunak, entrambi in carica come premier dallo scorso ottobre, sono i due nuovi partecipanti al vertice dei leader del G7 che si terrà a Hiroshima, in Giappone, dal 19 al 21 maggio. Il decano dei summit del Gruppo dei sette paesi più industrializzati del mondo è il primo ministro canadese Trudeau, in carica dal 2015 e presente a sette vertici, anche se nel 2020, a causa della pandemia, il vertice non si tenne. Arriveranno successivamente anche il presidente francese Macron, in carica dal 2017, la presidente della Commissione e il presidente del Consiglio europeo von der Leyen e Michel.

Il terzo summit vedrà protagonista il presidente americano Joe Biden mentre al secondo ci saranno il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il padrone di casa giapponese Fumio Kishida, che a fine anno lascerà la presidenza al prossimo paese ospitante, l’Italia.

Il centro di Hiroshima è stato blindato in vista del G7 che si apre domani, e diversi luoghi, tra cui l’Hiroshima Peace Memorial Park e l’Atomic Bomb Dome, sono stati chiusi al pubblico per tutta la durata del summit. Queste misure di sicurezza rafforzate seguono un incidente avvenuto ad aprile, quando è stato lanciato un ordigno esplosivo contro il primo ministro giapponese Kishida, durante una visita a Wakayama, ma anche l’attacco all’ex primo ministro Shinzo Abe durante una conferenza elettorale lo scorso luglio.

Stando a quanto ha riferito la polizia saranno introdotti 24.000 nuovi membri del personale di sicurezza, che saranno mobilitati durante il vertice. Alcuni leader, tra cui il presidente americano Joe Biden e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sunak sono già arrivati, e si prevede che Meloni abbia un incontro bilaterale con Kishida.

Sono molto attesi gli arrivi del premier canadese Trudeau, del cancelliere tedesco Scholz e del Cancelliere dello scacchiere Sunak. In serata, invece, arriveranno in due aerei diversi i presidenti del Consiglio e della Commissione dell’Unione Europea. Infine, domani mattina arriverà il presidente francese Macron.

Il primo ministro giapponese Kishida ha dato il benvenuto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del loro incontro bilaterale a Hiroshima, esprimendo le sue condoglianze per le vittime del maltempo in Emilia Romagna. Ha poi dichiarato che è sua intenzione lavorare in stretta collaborazione con l’Italia in vista del G7 del prossimo anno, e ha sottolineato l’importanza di ulteriormente concretizzare la relazione tra i due paesi, elevata a partenariato strategico durante la sua visita in Italia. In particolare, ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto sui negoziati per la collaborazione cinematografica.

Il primo ministro giapponese e il presidente americano Biden dovrebbero discutere delle capacità di risposta dell’alleanza tra i loro paesi, in un contesto geopolitico sempre più complesso, con crescenti preoccupazioni riguardo alla Cina e alla Corea del Nord. Inoltre, come primo momento ufficiale del summit, Biden visiterà domani il Peace Memorial Museum insieme alle altre controparti del G7, in memoria delle vittime della prima bomba atomica sganciata sulla città di Hiroshima dagli Stati Uniti il 6 agosto 1945. Il presidente non rilascerà però dichiarazioni in quanto la visita non è considerata un’occasione bilaterale, ma piuttosto come un omaggio reso come uno dei leader del G7.

Lo ha spiegato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, ai giornalisti alla Casa Bianca.

La presidente del Consiglio Meloni ha scritto sui social per ringraziare il primo ministro giapponese Kishida per l’accoglienza calorosa a Hiroshima in vista del vertice G7. Ha espresso la sua soddisfazione per il partenariato strategico tra i due paesi, che sta consentendo di intensificare la collaborazione in diversi ambiti, dalla scienza e tecnologia alla cooperazione industriale e alla sicurezza. Ha inoltre sottolineato l’impegno comune per tutelare un ordine internazionale fondato sulle regole, sulla pace e sulla stabilità.