Kirstie Alley: morta a 71 anni l’attrice di Senti chi Parla

Brutte notizie a Hollywood: l’attrice Kirstie Alley, nota soprattutto per i film Senti chi parla, si è spenta lunedì all’età di 71 anni.

Un altro lutto nel mondo di Hollywood, una notizia che già in tantissimi hanno condiviso sui social e sul web: Kirstie Alley è morta a 71 anni, dopo una brutta malattia.

Tutti la ricorderanno per Senti chi parla, ma anche per tantissimi altri lavori che le hanno regalato tantissime soddisfazioni durante la sua carriera.

Kirstie Alley, l’annuncio della scomparsa

Kirstie Alley aveva 71 anni e una lunga carriera d’attrice dietro di sé, con tantissimi successi iniziati negli anni ’80.

È morta ieri, lunedì 5 dicembre, dopo aver scoperto da poco di avere una brutta forma di cancro. Lo hanno annunciato i suoi figli, True e Lillie Parker con un post pubblicato su Twitter, in cui hanno detto:

Era circondata dalla sua famiglia più stretta e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinarie

Il pubblico ricorda Kirstie Alley soprattutto per i film Senti chi parla, commedia diventata poi una “trilogia” in cui recitava al fianco di John Travolta.

Proprio il famoso attore di Hollywood questa mattina ha ricordato la collega e amica, con un post su Instagram molto commovente e un video pubblicato nelle sue stories: una nota scena del film in cui insieme danzano come se fossero nella vecchia Hollywood.

Anche la collega Jamie Lee Curtis di Scream Queens l’ha ricordata, come una grande donna e mamma.

La carriera di Kirstie Alley

Kirstie Alley era nata in Kansas nel 1951 e negli anni ’80 era sbarcata a Los Angeles, dove aveva intenzione di cominciare a lavorare e iniziò come interior designer.

Nel 1982 inizia la sua carriera nel cinema, con una piccola parte in Star Trek II e poi con Blind Date. Ma è nel 1987 che diventa famosa per la serie Cheers della NBC, in cui interpretava Rebecca Howe, ruolo che le è valso un Emmy come Migliore Attrice e un Golden Globe come Migliore attrice in una serie comica.

La grande fama poi arriva con Senti chi parla, nel 1989, quando al fianco di John Travolta interpretava la mamma single Mollie Jensen. Una commedia che divento famosa in tutto il mondo e infatti continuò con altre due pellicole, Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso.

Ha poi lavorato con Woody Allen nel film Harry a Pezzi e in altre commedie di successo, al fianco di numerosi attori noti come Tim Allen.

Negli anni 2000 ha partecipato allo show Fat Actress, dove ha lottato contro le discriminazioni di Hollywood contro le donne grasse.

Ha poi partecipato alla famosa serie Scream Queens, oltre a diversi reality negli USA, come Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato, nel quale ha interpretato Baby Mammuth proprio quest’anno.