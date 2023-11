Kimberly Bonvissuto scomparsa nel nulla da 4 giorni da Busto Arstizio: l’appello disperato della madre | Il giallo dell’uscita con un ragazzo

Kimberly Bonvissuto è scomparsa dallo scorso lunedì da Busto Arstizio. La madre ha lanciato un appello per cercare di ritrovare la figlia.

La donna ha sentito la figlia per l’ultima volta lo scorso lunedì pomeriggio, quando le ha detto che sarebbe uscita a cena con la cugina, ma sembra che fosse una scusa per coprire l’uscita con un ragazzo. Da quella sera però di Kimberly non si hanno più notizie. Il suo cellulare risulta spento, anche se la giovane avrebbe con sé il caricabatterie.

Kimberly Bonvissuto scomparsa nel nulla da 4 giorni da Busto Arstizio

È giallo a Busto Arstizio, dove – dallo scorso lunedì – non si hanno più notizie di una ragazza di 20 anni, Kimberly Bonvissuto. A diffondere la notizia della scomparsa è stata la madre della giovane, che ha già sporto denuncia alle autorità. La donna ha raccontato di aver sentito Kimberly per l’ultima volta il giorno della scomparsa. La figlia le ha detto che sarebbe andata a cena con la cugina, e che sarebbe rientrata entro le 22, ma sembra che la giovane quella sera dovesse incontrare un ragazzo.

Al momento della scomparsa Kimberly indossava una tuta grigia, un giubbotto Colmar nero e scarpe da ginnastica nere. Ha i capelli rossi ed è alta circa 1,55.

L’appello della madre

Da quella sera il cellulare di Kimberly risulta spento. La madre ha lanciato un disperato appello per cercare di ritrovare la figlia.

“Da qualche anno non è fidanzata e non ha molti amici. Esce raramente di casa e di solito vede la cugina. Ha sentito la cugina alle 21:30, le ha detto che sarebbe tornata a casa alle dieci, ma da quell’ora il telefono risulta spento”, ha raccontato la madre. Kimberly aveva con sé anche il caricabatterie del cellulare.

Anche la zia di Kimberly ha lanciato un appello per ritrovare la nipote.

“Torna a casa, amore. Ti aspettiamo” si legge nel messaggio.