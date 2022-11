Kate Middleton, viso triste e sciupato: forte preoccupazione per i sudditi | FOTO

Il viso di Kate Middleton dice tutto e c’è una forte preoccupazione da parte di tutti gli inglesi. Perché il suo viso è così sciupato?

Inutile girarci intorno, la Principessa del Galles Kate Middleton ha dovuto aumentare i suoi impegni in agenda da quando la Regina Elisabetta ha lasciato questo mondo. La futura Regina Consorte non può permettersi di cedere il passo e deve essere sempre in forma, non solo per il volere del Protocollo ma anche per il ruolo che le è stato assegnato. In questi ultimi tempi sono emerse non poche preoccupazioni in merito al suo stato di salute, per questo motivo gli inglesi si chiedono se non stia spingendo un po’ troppo oltre le sue capacità. Quel viso sciupato non piace a nessuno.

Kate Middleton, la futura Regina consorte piena di impegni

Come accennato, la moglie di William ha una agenda di impegni molto piena e non può permettersi di farsi aiutare o declinare qualche invito. Lei è il volto oggi del Regno Unito, infatti sono moltissimi gli inglesi che vedono in lei il futuro dopo la Regina Elisabetta.

Nonostante ci sia Re Carlo III e sua moglie Camilla Parker a regnare sul Paese, l’attenzione è tutta su William e Kate. La Middleton è una mamma di tre figli piccoli, di cui uno futuro Re del Regno Unito in successione al padre William. Ma non è tutto, la Principessa ha impegni che la tengono impegnata tutti i giorni dell’anno ed è una figura chiave della Royal Family.

Ligia al dovere, seria che segue il protocollo alla lettera si è presentata con un viso molto sciupato e stanco. Gli inglesi iniziano a preoccuparsi per lei.

Kate Middleton con il volto sciupato: c’è da preoccuparsi?

La principessa del Galles Kate Middleton durante la sua ultima uscita pubblica e istituzionale è apparsa notevolmente stanca e sciupata. Ha indossato un abito low cost, simbolo del fatto che lei odia gli sprechi e vuole sempre apparire al pari di tutte le altre persone.

I paparazzi erano pronti a scattarle tantissime foto e ogni uscita pubblica viene immortalata e poi analizzata a 360°. I look di Kate sono molto amati dal pubblico inglese, perché la sua bellezza semplice ha conquistato il cuore di tutti.

Il look di questa ultima uscita pubblica ha destato alcuni dubbi, anche se per un attimo è riuscita a distogliere l’attenzione dai nuovi episodi di The Crown 5. Il Daily Mail ha commentato la trama come imbarazzante, tanto che la Royal Family potrebbe prendere dei seri provvedimenti anche se nulla è ancora confermato.

Kate Middleton riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, senza volerlo, anche durante la visita al centro per i bimbi di Hillingdon. Il suo abito era molto semplice e per nulla caro, anzi un brand spagnolo low cost affermato e amato in ogni parte del mondo.

Non ha indossato gioielli costosi, ma solo una cintura e un cappotto doppio petto. Il colore scelto per il suo look ha purtroppo messo in risalto il suo incarnato chiaro e il volto molto stanco e sciupato. Il make up non è stato di aiuto, in quanto tenue e sulle sfumature del “nude”.

Kate sorride ai bambini ma non può nascondere la sua espressione stanca: tutti gli impegni stanno mettendo a dura prova la vita della Principessa del Galles? Sicuramente è un periodo duro, non sereno che lei non può nascondere nonostante il sorriso.