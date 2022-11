Kate Middleton stipendiata per essere principessa: quanto si intasca da Re Carlo

Kate Middleton ha uno stipendio altissimo ed è proprio Re Carlo III a pagarla per tutti i compiti. Siete curiosi di scoprire quanto?

La futura Regina Kate Middleton è entrata nel cuore di tutto il popolo inglese sin da quando si è fidanzata con il Principe William. Ora che che la Regina Elisabetta ha lasciato questo mondo, la Principessa si trova ad avere maggiori incarichi oltre che prepararsi per essere la Regina Consorte che tutti sognano di avere. Nel frattempo Kate è anche una madre e una grande lavoratrice: per questo motivo in molti si chiedono quale sia il suo stipendio mensile percepito per i suoi compiti, direttamente da Carlo III. Lo scopriamo insieme?

Kate Middleton, amata come la Regina Elisabetta

Kate è la moglie del Principe William ed è entrata nel cuore di tutti quanti nel momento in cui i due si sono fidanzati. Poi c’è stata una piccola pausa sino al ritrovarsi e fidanzarsi, con la promessa di una vita insieme.

I due hanno fatto molta strada, infatti oggi sono felicemente sposati e genitori di tre splendidi bambini: George erede al trono in successione al padre, Charlotte e poi il piccolo Louis. Che lei sia molto amata lo abbiamo già detto e quasi al pari della Regina Elisabetta.

Proprio la sovrana più longeva della storia ha sempre avuto un occhio di riguardo per la moglie di suo nipote, con la consapevolezza che sarebbe stata l’unica un giorno a poter prendere in mano il Regno e portarlo avanti a testa alta. Ora i compiti di Kate sono sempre di più e la donna svolge il tutto con grande passione: ma qual è lo stipendio che percepisce dal suocero Re Carlo III?

Quanto guadagna Kate Middleton?

Come accennato, il popolo non vede l’ora di vedere William e Kate a regnare. I due sanno come mettere in pratica il protocollo reale e sono perfetti in ogni loro azione, per questo motivo la principessa percepisce uno stipendio da capogiro e degno per tutte le sue mansioni.

Noi non sappiamo esattamente quali siano tutte le mansioni di Kate, ma sono comunque tantissime. Oneri e onori della casa reale più famosi del mondo per una donna che segue il protocollo e sa benissimo quali siano le priorità oltre che curare la sua immagine pubblica.

Kate Middleton è una principessa e anche Duchessa di Cambridge oltre che di Rothesay. Prima ancora di sposare William era già nobile. Sposare William e far parte di una famiglia di questo tipo è un lavoro a tempo pieno dall’organizzare 2000 eventi di beneficienza sino alla partecipazione degli eventi e molto altro ancora.

Insomma, Kate non ha del tempo libero perché lei fa parte di questa macchina fatta di protocollo e doveri. Il patrimonio di Kate è aumentato alla morte della Regina Elisabetta, con tutto ciò che ha ereditato nel corso nel tempo. Inoltre i media inglesi parlando di un patrimonio netto di 8 milioni di sterline: non male vero? Non ci è dato conoscere una cifra mensile, ma facendo due conti non è di certo bassa.