Kate Middleton mamma severissima, il principino George deve farlo ogni giorno

La moglie del principe William, Kate Middleton, solo da qualche settimana ha assunto un compito importante, quello di principessa del Galles. Il titolo che oggi le rende onore è quello che in passato è appartenuto alla mamma di suo marito, Lady Diana.

La Middleton, che non ha sangue blu per origine ma che per amore del suo principe si è ritrovata catapultata in una delle famiglie più complesse e famose, nonché potenti del mondo, oggi ha sulle sue spalle tante responsabilità che prima appartenevano ad altri.

Kate non è però soltanto una principessa, una reale e una figura istituzionale fondamentale per la monarchia inglese ma prima di tutto è una moglie e una mamma. Che tipo di mamma è la ex duchessa di Cambridge? Sicuramente il suo sguardo dolce e i suoi occhi buoni fanno pensare che proprio come si mostra ai suoi sudditi e cioè raggiante e sempre sorridente, sia così anche tra le mura del palazzo reale.

Eppure sapete che con i suoi figli è molto severa ed esigente? In particolare con il principino George. Ecco che cosa è obbligato a fare il futuro erede al trono proprio da mamma Kate.

Il principino George sotto lo “schiaffo” della mamma: è obbligato a farlo

Kate Middleton è sicuramente una mamma dolce, premurosa e amorevole ma allo stesso tempo anche rigida ed esigente oltre che severa. Sapete che obbliga suo figlio George a fare una cosa incredibile agli occhi dei sudditi e del mondo? Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Dunque, la ex duchessa di Cambridge costringe il suo primogenito ad indossare sempre i calzoni corti!

In ogni periodo dell’anno, in qualsiasi stagione, anche in pieno inverno, il primogenito della coppia reale ha le gambine scoperte. Perché il futuro erede al trono d’Inghilterra ha questo obbligo? In realtà mamma Kate non fa altro che seguire e rispettare alla lettera le regole del dress code che è previsto da palazzo Reale e che nel caso del principe George, che un giorno sarà il re d’Inghilterra, è molto rigido.

In tutte le occasioni pubbliche in cui il piccolo George è apparso, ha indosso i calzoncini. Non si tratta però solo di una questione di dress code da rispettare ma anche di un segno distintivo tra i componenti dell’alta borghesia.

Da sempre, i membri di sesso maschile più importanti delle famiglie reali e dell’aristocrazia inglese, come segno distintivo della loro classe, indossano pantaloncini corti, sempre, fino a una certa età, ovviamente: non farlo è come dare uno schiaffo alle regole del buon costume inglese.

La Middleton “cuore di ghiaccio”: sudditi furiosi

È una sorta di tacito codice della moda tra gli aristocratici inglesi, quello di indossare i calzoncini, che deve essere rispettato anche da Kate che vorrebbe che suo figlio avesse la libertà di vestirsi come meglio crede, come detta la moda del tempo o similmente ai suoi coetanei.

Ma il principe George non è un bimbo comune. Per il ruolo che un giorno andrà a ricoprire, avrà tante responsabilità e sicuramente la vita che conduce e condurrà, è e sarà diversa da quella dei suoi coetanei. Il figlio di William ha delle regole da rispettare, regole che gli vengono impartite e insegnate fin da piccolino, come per esempio vestirsi in un determinato modo.

Povero principe George! I sudditi inglesi, così come anche tutto il mondo, non sono d’accordo con questo dress code che obbliga il piccino a stare con le gambe scoperte, anche in pieno inverno. E lo sappiamo tutti molto bene, il tempo a Londra non è dei più caldi e soleggiati!