Kate Middleton, com’era a 18 anni? Perfino Harry si era innamorato di lei | FOTO

Kate Middleton oggi è una donna che segue il protocollo, pronta per diventare la futura Regina Consorte. Ma com’era quando aveva 18 anni? Sempre bellissima e divertente.



Tra i reali più amati d’Inghilterra, non si può di certo non citare Kate Middleton, l’attuale principessa del Galles. Oltre a essere ben voluta dai Windsor e da tutto il popolo inglese, la moglie di William è anche considerata, da sempre, un’icona di stile, nonché una donna dalla bellezza innegabile. Ma avete mai visto com’era Kate all’età di 18 anni? Scopriamolo insieme.

Kate Middleton oggi, la futura Regina consorte inglese

Diventare, dall’oggi al domani, un membro attivo di una delle famiglie reali più in vista del mondo non è di certo facile, ma Kate Middleton ce l’ha fatta, ed è riuscita anche a conquistare, ben presto, la stima, l’affetto e il rispetto dell’opinione pubblica, e non solo.

Kate ha sposato il principe William – primogenito di re Carlo e di Lady D ed erede al trono d’Inghilterra – il 29 aprile 2011 e, in tale occasione, ricevette dalla regina Elisabetta II in persona il tutolo di duchessa di Cambridge. Negli anni successivi, la Middleton ha onorato alla perfezione tale ruolo, adempiendo a tutti i suoi doveri reali e impegnandosi nei temi sociali a lei più confacenti.

Al contempo, è anche diventata mamma di George, Charlotte e Louis, i tre bambini nati dall’amore con il principe William e, ad oggi, dopo la tragica scomparsa della regina, ha assunto il prestigioso titolo di principessa del Galles. Un giorno, Kate sarà la regina consorte, e diventerà, a tutti gli effetti, il simbolo della Gran Bretagna. Ma com’era Kate Middleton prima che la sua vita cambiasse radicalmente? La bellezza, senza dubbio, è sempre stato uno dei suoi tratti distintivi.

Kate Middleton a 18 anni: giovane e spensierata

Catherine Elizabeth Middleton, meglio conosciuta come Kate, è nata a Reading, nella contea inglese del Berkshire, il 9 gennaio 1982. La principessa ha trascorso la sua infanzia in maniera serena, insieme ai suoi genitori, a sua sorella Pippa e a suo fratello James.

L’educazione ricevuta dalla famiglia e dagli istituti scolastici da lei frequentati ha reso Kate una ragazza perbene, intelligente, riservata e rispettosa. Tutte queste qualità, come tutti saprete, sono ancora molto evidenti nel carattere della Middleton, così come anche la sua bellezza che, nonostante il tempo che passa, non accenna a sfiorire.

I suoi lineamenti dolci e delicati hanno sempre fatto di lei una ragazza meravigliosa; negli anni, quella ragazza è diventata una donna, sorridente e bella come non mai.

Aveva solo 19 anni Kate Middleton quando, nel 2001, incontrò per la prima volta il principe William il quale, ovviamente, rimase colpito dalla sua naturale bellezza.

Dal primo incontro con William al matrimonio

Kate e William, come precedentemente accennato, si incontrarono per la prima volta nel 2001, anno in cui entrambi erano studenti alla prestigiosa “St. Andrews University”. Tra i due nacque subito una grande complicità e la voglia di conoscersi più a fondo, ma la loro frequentazione venne ufficializzata dalla famiglia reale solamente alcuni anni dopo.

Nonostante i gossip, le paparazzate e l’attenzione dei media, William e Kate sono rimasti sempre uniti e, ad oggi, nonostante da allora siano trascorsi più di vent’anni, questo non è mai cambiato.