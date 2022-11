Karsdorp non si presenta a Trigoria, è rottura con la Roma

Clima sempre più teso tra Rick Karsdorp e Jose Mourinho, il terzino olandese non ha risposto alla chiamata del tecnico portoghese e non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della tournée in Giappone.



Dopo le polemiche in seguito alla sfida con il Sassuolo il rapporto tra Karsdorp e la Roma sembra ormai definitivamente compromesso.

L’olandese è ormai ai margini del progetto giallorosso ed il suo addio nel mercato di gennaio sembra sempre più probabile.

La società stava provando a mediare dopo le scottanti dichiarazioni di Mourinho nel post partita della sfida con il Sassuolo, ora infliggerà una pesante multa al terzino e lavorerà per cederlo durante la prossima sessione di mercato.

Sull’olandese c’è il forte interesse della Juventus che cerca un terzino destro per far rifiatare Juan Cuadrado, tra l’altro il passaggio al 3-5-2 sembra sposarsi alla perfezione con le caratteristiche tecniche del terzino giallorosso.

It’s over between AS Roma and Dutch fullback Rick Karsdorp. After trouble with José Mourinho, Karsdorp didn’t show up for resumption of training with AS Roma. 🇳🇱 #transfers

Karsdorp, now expected to leave the club in January. pic.twitter.com/y5ticzZWZE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2022