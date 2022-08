Juventus-Paredes, giorni decisivi!

Dopo aver chiuso l’affare Milik la Juventus sfrutterà questi ultimi giorni di mercato per cercare di portare a Torino Leandro Paredes, calciatore che da mesi ormai è il primo obiettivo di Massimiliano Allegri per un centrocampo che, senza Pogba, ha bisogno di qualità e geometrie.



Maurizio Arrivabene ha ormai da diversi mesi un accordo con l’entourage di Leandro Paredes ed in questi ultimi giorni di mercato spera di chiudere la trattativa con il Paris Saint Germain facendo leva sulla forte volontà dell’argentino di trasferirsi a Torino.

I bianconeri ed i campioni di Francia lavorano sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro, cifra abbordabile per la Juventus che però al momento ha bisogno di cedere qualche centrocampista prima di sferrare l’offerta decisiva.

Sfumata la cessione di Adrien Rabiot il club piemontese sta cercando di vendere Arthur e di sistemare in prestito Nicolò Fagioli con la speranza di alleggerire il monte ingaggi e rinforzare la qualità della linea metodista.

Paredes-Juventus, siamo ai dettagli

La sensazione è che sia ormai veramente questione di dettagli, appena i bianconeri riusciranno a chiudere per il prestito di Fagioli o per la vendita di Arthur ufficializzeranno il colpo Paredes che ha ormai in testa soltanto la Juventus.

Arrivati ormai al 29 di agosto l’unico nemico dei bianconeri è il tempo; bisognerà infatti accelerare le operazioni e concludere l’affare prima della chiusura ufficiale del calciomercato prevista per il 31 di agosto.

Anche ieri, nel pareggio interno contro il Monaco, il tecnico dei parigini Galtier non ha concesso minuti al centrocampista argentino che ha pubblicamente manifestato il proprio disappunto per il poco minutaglie concesso in questo inizio di stagione.

La volontà di Leandro Paredes è chiara da tempo ormai, il classe ’94 vuole raggiungere l’amico e connazionale Angel Di Maria in questa nuova, affascinante, avventura in bianconero.

Il pomeriggio di oggi sarà decisivo per capire quali saranno le mosse della Juventus che ha fretta di chiudere un’operazione su cui lavora ormai da diversi mesi.

L’infortunio di Paul Pogba ha complicato i piani di Massimiliano Allegri che ora ha bisogno di un centrocampista di qualità in grado di dare i tempi di gioco alla squadra.

La Champions League (esordio proprio contro il PSG) si avvicina e i bianconeri sperano di arrivare al grande appuntamento europeo con un centrocampo all’altezza delle grandi occasioni e con un Leandro Paredes in più in cabina di regia.