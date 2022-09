Juventus, nessuna lesione per Wojciech Szczęsny

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Wojciech Szczęsny, il portiere polacco, uscito in lacrime nella sfida con lo Spezia, si è sottoposto ad esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione ai legamenti della caviglia sinistra



Solo tanto spavento ma, fortunatamente, nessuna lesione per Wojciech Szczęsny che dunque potrà tornare presto a difendere la porta della Juventus dopo un breve periodo di recupero.

Il portiere bianconero aveva lasciato l’Allianz Stadium in lacrime poco prima della fine del primo tempo contro lo Spezia gelando il pubblico, per il polacco nessun infortunio serio ma solo qualche settimana di stop.

Per le prossime partite la porta bianconera sarà difesa da Mattia Perin che ha già dimostrato di essere ormai una certezza per Allegri che spesso lo ha chiamato in causa anche nei match più complessi ottenendo sempre grandi risposte dal portiere italiano.

Fresco di rinnovo con i bianconeri, Mattia Perin ha dunque la possibilità di mettersi in gioco anche in Champions League, difficile infatti ipotizzare la presenza del portiere polacco nella sfida di martedì contro il Paris Saint Germain.



Con l’infermeria ormai piena da settimane arriva finalmente una buona notizia per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare al portiere titolare solo per qualche settimana, Wojciech Szczęsny dovrebbe tornare regolarmente in campo tra una decina di giorni.

Con una nota ufficiale il club bianconero ha comunicato l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Wojciech Szczęsny escludendo lesioni o fratture ma non comunicando con esattezza i tempi di recupero.

Con ogni probabilità il portiere polacco salterà il match con la Fiorentina e l’esordio stagionale in Champions League con il Paris Saint Germain e proverà a recuperare per il match di domenica 11 settembre contro la Salernitana.

In queste settimane la Juventus si affiderà dunque a Mattia Perin, portiere che in più occasioni ha dimostrato di essere ormai una certezza per Allegri che spesso gli ha dato fiducia.

Perin ha da poco rinnovato il proprio contratto con i bianconeri ed anche ieri nella sfida con lo Spezia ha dato ampi segnali di garanzia al proprio reparto difensivo.

I bianconeri continuano a crescere di partita in partita con l’obiettivo di tornare ai vertici del campionato italiano dopo il grande lavoro fatto in estate dalla società che ha portato alla Continassa campioni assoluti come Di Maria, Pogba e per ultimo Leandro Paredes.