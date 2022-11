Juventus-Lazio, esame di maturità per i bianconeri

Cinque vittorie consecutive per la Juventus che ospita la Lazio con l’obiettivo di superarla in classifica e riaprire definitivamente un campionato che per i ragazzi di Allegri sembrava compromesso fino a un mese fa.

Sarri torna a Torino con le idee chiare e l’obiettivo di raggiungere la terza vittoria consecutiva

La Juventus di Allegri è tornata a fare punti, sono cinque le vittorie consecutive per i bianconeri che si sono improvvisamente rilanciati dopo un avvio pieno di difficoltà.

Trascinata dai giovani la Vecchia Signora sembra aver ritrovato attaccamento alla maglia e voglia di sacrificarsi, ora i tifosi sognano di battere anche la Lazio per guardare il 2023 con più ottimismo.

Sarri torna allo Juventus Stadium per dare continuità alle vittorie ottenute contro Roma e Monza, i biancocelesti vogliono raggiungere il secondo posto e continuare la loro striscia positiva.

Ancora senza Immobile il tecnico toscano non recupera neanche Zaccagni ma rispetto al derby contro la Roma potrà contare su Milinkovic-Savic, già rientrato dalla squalifica nel match infratsettimane contro il Monza.

Juventus con Di Maria titolare, Vlahovic non convocato

Niente da fare per Vlahovic che non risulta tra i convocati e sarà disponibile soltanto da gennaio.

In panchina invece Federico Chiesa che potrebbe scendere in campo per la terza volta in questa stagione.

Dopo aver riposato contro il Verona Szczesny torna titolare, davanti a lui Bremer, Bonucci e Danilo.

Locatelli in cabina di regia con Fagioli e Rabiot a completare il reparto, sulle corsie laterali confermati Kostic e Cuadrado.

Riflettori puntati su Angel Di Maria che sembra aver ritrovato una buona condizione fisica e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto alle spalle di Arek Milik.





Lazio con il 4-3-3, Cancellieri titolare

Senza Immobile e Zaccagni i biancocelesti lanciano ancora Cancellieri dal primi minuto a completare il tridente insieme a Felipe Anderson e Pedro.



In porta Provedel, davanti a lui Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic, Cataldi in regia con Milinkovic Savic e Vecino a completare il centrocampo.

Scalpita anche Luka Romero che ha risolto il match casalingo contro il Monza e potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Juventus-Lazio, statistiche

Juventus e Lazio sono le due migliori difese della Serie A: sette i gol subiti dai bianconeri, otto dai biancocelesti.

I bianconeri sono rimasti imbattuti in 33 delle ultime 35 sfide contro la Lazio, le due sconfitte sono avvenute nel 2017 e nel 2019.

La Juventus ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Serie A segnando nove gol e subendone zero.

Solo il Barcellona nei maggiori campionati europei ha subito meno gol in casa della Juventus.

La Lazio è la squadra contro cui Bonucci ha giocato più partite in Serie A, 25 presenze per il difensore viterbese.