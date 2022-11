Juventus-Inter, i sogni scudetto passano da qui

Juventus ed Inter hanno iniziato male la stagione deludendo le attese ed uscendo quasi subito dalla lotta scudetto. Le ultime settimane però hanno mostrato due squadre in netta ripresa che si affrontano con l’obiettivo di rimanere in scia di Napoli e Milan.



I bianconeri sono usciti dalla Champions League in seguito ad un percorso molto negativo raccogliendo soltanto 3 punti in sei partite.

In Serie A però la squadra di Allegri è in netta ripresa e viene da tre vittorie consecutive causate dall’esplosione dei giovani della rosa.

Vincendo la Juventus supererebbe proprio i nerazzurri in classifica dimostrando di essere definitivamente uscita dalla crisi.

L’Inter invece ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League ed in campionato viene da ben 4 vittorie consecutive.

I nerazzurri hanno subito 17 gol in questo avvio di campionato, tanti, tantissimi se consideriamo il valore dei difensori di Inzaghi, con una vittoria Lautaro e compagni si porterebbero a pari punti con l’Atalanta che ieri ha perso il big match contro il Napoli.

113 anni di storia, 245 partite ufficiali e 304 gol. E ancora non è finita, e mai lo sarà. La partita eterna sta per cominciare.

Juventus con Fagioli titolare, davanti c’è Milik

Allegri recupera qualche giocatore in vista della super sfida contro l’Inter, Bremer partirà dall’inizio mentre Di Maria e Vlahovic inizieranno dalla panchina insieme a Federico Chiesa.

Quella bianconera è la migliore difesa della Serie A con appena 7 gol subite nelle prime 12 giornate di campionato.

Davanti a Szczesny tornerà Danilo, assente per squalifica nella sfida di Champions League, che farà coppia con il connazionale Bremer ed il capitano Bonucci.

L’impatto devastante di Nicolò Fagioli non può passare inosservato e stasera il numero 44 sarà ancora titolare a centrocampo con Locatelli regista e Rabiot a completare il reparto.

Kostic e Cuadrado saranno gli esterni con Miretti confermato come trequartista alle spalle di Arek Milik.

Tante le alternative a disposizione di Allegri che potrà inserire dalla panchina McKennie, Soulè,Chiesa, Di Maria e Vlahovic.

3-5-2 per l’Inter, Dzeko al fianco di Lautaro

Pesante per l’Inter l’assenza di Marcelo Brozovic che rientrerà soltanto nel 2023 insieme a Romelu Lukaku.

In cabina di regia Inzaghi si affida ancora una volta a Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan mezze ali.

Dumfries e Dimarco saranno gli esterni con Acerbi, Skriniar e Bastoni a proteggere la porta di Onana.



Davanti panchina per Correa, insieme a Lautaro ci sarà ancora una volta Edin Dzeko, il bosniaco è uno dei giocatori più in forma dei nerazzurri in questo momento.

Juventus-Inter, statistiche

Dopo il successo dello scorso anno con il rigore di Calhanoglu l’Inter potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie A contro la Juventus per la prima volta dalla stagione 2003/2004.

La Juventus potrebbe mancare l’appuntamento con il gol contro i nerazzurri per la prima volta dal 2010.

Simone Inzaghi potrebbe diventare soltanto il secondo allenatore nella storia dell’Inter a vincere due trasferte di Serie A contro la Juventus dopo Helenio Herrera.

Da quando fa l’allenatore professionista Inzaghi ha affrontato i bianconeri in 18 confronti vincendone addirittura 7, è il tecnico che ha vinto il maggior numero di partite contro i bianconeri in questi ultimi sei anni

Considerando i principali campionati europei soltanto Barcellona (quattro) e Benfica (cinque) hanno subito meno gol della Juventus in questo avvio di stagione (sette).

L’Inter invece ne ha subiti ben 17, non concedeva cosi tanti gol dalla stagione 2011/2012.