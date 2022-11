Juventus e Roma ai playoff di Europa League, ecco le principali insidie

La Juventus retrocede in Europa League approfittando del “regalo” del Benfica, la Roma supera il Ludogorets con tante difficoltà e si piazza al secondo posto nel proprio girone.

Entrambi i club ora giocheranno i sedicesimi di finale del torneo il 16 ed il 23 febbraio e lunedì scopriranno le loro avversarie al sorteggio.



La Juventus ha chiuso la sua avventura in Champions League con appena 3 punti conquistati, record negativo nella storia dei bianconeri che mai avevano perso 5 partite su 6 ai gironi di questo torneo.

La retrocessione in Europa League deve però essere vista come una grande occasione: dati alla mano infatti quella di Allegri pare essere senza dubbio una delle squadre più forti del torneo ed in grado di arrivare fino in fondo.

La Roma di Mourinho invece rimedia alla sconfitta dell’andata superando i bulgari del Ludogorets con un 3-1 che è frutto di due rigori ed un gol annullato agli ospiti.

Bianconeri e capitolini ovviamente non potranno incontrarsi ai sedicesimi in quanto vale la regola che nei turni iniziali impedisce a club della stessa nazione di incrociarsi.

Juventus, ecco le possibili avversarie

La Juventus di Max Allegri retrocede in Europa League e giocherà i sedicesimi di finale contro una tra le seconde classificate con lo svantaggio però di giocare il match di ritorno fuori casa.

Come detto i bianconeri non possono affrontare la Roma ma dall’urna di Nyon lo “spauracchio” più grande si chiama Manchester United.



I Red Devils sono arrivati secondi in virtù della differenza reti sfavorevole rispetto alla Real Sociedad.

La squadra allenata da ten Hag sembra in netta ripresa e rimane una formazione con tanto talento, evitarla sarebbe fondamentale per Vlahovic e compagni che a febbraio comunque potranno contare anche su Chiesa e Pogba.

Decisamente più abbordabili invece gli altri club con l’unica eccezione rappresentata dall‘Union Berlino, club che sta impressionando in questo inizio di stagione e che al momento è primo in Bundesliga.

Sulla carta l’avversario migliore sarebbe il Midtjylland che abbiamo già potuto valutare nel doppio confronto contro la Lazio di Sarri.

Queste tutte le possibili avversarie della Juventus:

-Manchester United

-Union Berlino

-PSV

-Rennes

-Monaco

-Nantes

-Midtjylland

Roma, queste le possibili avversarie

Più difficile la situazione della Roma che incontrerà una tra le terze classificate tra i gironi di Champions League con il vantaggio però di giocare la sfida di ritorno tra le mura amiche.

Il pericolo numero 1 è rappresentato sicuramente dal Barcellona che giocherà l‘Europa League per il secondo anno consecutivo dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League.



Altra squadra che sarebbe da evitare è il Siviglia, club dell’ex direttore sportivo Monchi che con questa competizione ha un feeling speciale con addirittura 6 trionfi.

Ajax e Sporting Lisbona rimangono due squadre sicuramente ostiche ma contro le quali giallorossi hanno tutte le potenzialità per passare il turno.

Più abbordabili invece sulla carta le sfide con Salisburgo e Bayer Leverkusen.

Queste tutte le possibili avversarie della Roma:

-Barcellona

-Siviglia

-Ajax

-Sporting Lisbona

-Shakhtar Donetsk

-Salisburgo

-Bayer Leverkusen