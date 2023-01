Juventus, Di Maria e Paredes criticati dai tifosi

Angel Di Maria e Leandro Paredes sono rientrati questa mattina alla Continassa svolgendo il loro primo allenamento dell’anno in maglia bianconera.

Come chiarito dallo stesso Allegri i due argentini hanno avuto un permesso speciale dalla società che gli ha concesso qualche giorno di vacanza in più per la vittoria del campionato del mondo.



Le ferie sono finite anche per loro, Di Maria e Paredes sono rientrati questa mattina a Torino ed hanno ripreso regolarmente gli allenamenti con la Juventus.

Allegri, e la società, hanno concesso ai due argentini qualche giorno di vacanza in più in seguito al trionfo della nazionale argentina in Qatar, il permesso però non è stato apprezzato dai tifosi che sui social hanno pesantemente attaccato i due calciatori colpevoli di non aver dato fin qui il contributo sperato per la causa bianconera.

“Eravamo d’accordo che a chi arrivava in finale davo vacanze fino al 29,e infatti Rabiot è rientrato il 29, mentre chi la vinceva avrebbe avuto due giorni in più”

Tutto chiaro per Max Allegri, ora però i due argentini dovranno conquistarsi l’amore dei tifosi bianconeri cambiando marcia in questo inizio di 2023.

Angel #DiMaria e Leandro #Paredes sono tornati a Torino. I due campioni del Mondo sono atterrati questa mattina a Caselle con un volo dall’Argentina 🛩 pic.twitter.com/pJQaX7GsN7 — JuventusNews24.com (@junews24com) January 2, 2023

Di Maria e Paredes sono tornati, ora però devono prendersi la Juventus

I tanti festeggiamenti argentini non hanno fatto felici i tifosi della Juventus che speravano in un rientro anticipato da parte di Di Maria e Paredes, arrivati in estate a Torino ma mai decisivi per la causa bianconera.

In particolare il popolo bianconero non ha digerito l’ultima festa dei due, quella organizzata da Messi a Rosario, città che ha dato i natali sia al numero 10 che all’esterno della Juventus.

La foto della festa è stata bersagliata dai tifosi con frasi al veleno che manifestavano tutta l’insoddisfazione per un rendimento al di sotto delle aspettative da parte sia di Di Maria che di Paredes.

“Sarà il caso di iniziare a sudartelo un po’ sto stipendio” o “Personalità zero” le accuse più gettonate, come al solito sarà il campo a parlare e i due campioni del mondo dovranno subito dimostrare di essere pronti a cambiare marcia e dimostrarsi fin da subito pronti a trascinare la Juventus sia in campionato che in Europa League.

Complicato pensare ad un loro ingesso in campo a Cremona, più facile pensare ad un impiego di entrambi nella delicatissima sfida di domenica al Diego Armando Maradona di Napoli, per Di Maria e Paredes ora è arrivato il momento di prendersi la Juventus.