Juventus ancora senza Pogba, il francese salterà altre sei partite

Doveva essere il grande acquisto dell’estate bianconera, invece Paul Pogba è sempre più un mistero dalle parti della Continassa: il numero 10 della Juventus non è ancora pronto per tornare in campo e, nonostante il duro lavoro svolto in questi mesi, dovrà saltare ancora diverse partite.



Paul Pogba tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri soltanto a fine gennaio, il francese sta lavorando duramente per poter tornare in campo il prima possibile ma la sua condizione fisica non è ancora stabile e per il momento la Juventus dovrà continuare a fare a meno di lui.

In questi giorni il numero 10 ha solo assistito all’allenamento dei compagni senza mai prendere parte attivamente al lavoro co la squadra, il suo recupero per ora prevede palestra, piscina e lavoro differenziato e lo staff medico spera di recuperarlo per l’inizio di Febbraio.

Il francese, come riportato dal Corriere dello Sport, è sorridente e sereno e sta affrontando questo stagione complicata con tanto entusiasmo e la volontà di tornare il prima possibile a disposizione della squadra.

Chi si aspettava di rivedere Pogba nell’undici titolare dopo la sosta dovrà ancora aspettare, Allegri, che aveva in mente una Juventus con il classe ’93 faro del centrocampo, dovrà adattarsi dando fiducia a Fagioli e Locatelli aspettando di riavere a disposizione il suo pupillo.

Le ultime sul fronte #Pogba: la sensazione è che per rivederlo in campo ci vorrà almeno un mese. I dettagli domani mattina su @Goalitalia 🇫🇷⚪️⚫️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 13, 2022

Il numero 10, tornato a parametro zero dopo l’esperienza al Manchester United, non ha ancora collezionato neanche un minuto con la Juventus, dopo l’infortunio subito a luglio infatti il centrocampista ha deciso di tardare l’operazione che qualche mese dopo è diventata inevitabile.

Ora il classe ’93 lavorerà per tornare a febbraio ed aiutare la squadra nel cammino in Europa League, diventato uno degli obiettivo stagionali della società.

Il francese salterà sicuramente le sfide con Cremonese, Napoli, Udinese e Monza, con la speranza di strappare la prima convocazione ufficiale di questa stagione nel match casalingo contro l‘Atalanta in programma il 22 gennaio.

La Juventus dovrà continuare la sua rincorsa senza il numero 10, Allegri dovrà essere bravo a cercare nuove soluzioni valorizzando i tanti giovani che hanno già dimostrato di essere pronti per guidare il centrocampo bianconero.