Juve-PSG, ipotesi scambio Kean-Paredes

Ore calde per il mercato della Juventus che dopo gli addii di Dybala,Bernardeschi e Chiellini ha l’obiettivo di rinforzare il centrocampo per dare più qualità in costruzione alla rosa gestita da Massimiliano Allegri.



Domani uscirà il calendario ufficiale della Serie A 2021/2022 e la Juventus si sta preparando al meglio per la nuova stagione con l’ambizione di ritornare a competere per il tricolore lasciato, negli ultimi due anni, all’egemonia delle milanesi.

Il tecnico bianconero ha chiesto alla dirigenza più qualità a centrocampo, Arrivabene e Cherubini stanno lavorando per provare ad accontentare Allegri puntando su giocatori maturi e compatibili al nuovo progetto della Juventus.

Kean e Paredes: Juventus e PSG lavorano per lo scambio

Moise Kean ha deluso le attese ed il suo ritorno alla Continassa ha avuto molte più ombre che luci con pochissimi gol e tante critiche.

L’attaccante italiano ha già giocato con il Psg, con cui ha disputato la sua migliore stagione, ed ha fatto capire di essere ben disposto a tornare sotto la Tour Eiffel a giocarsi le sue chance.

Il PSG sarebbe disposto a riprendersi il classe 2000 per affidargli il ruolo di “sostituto di lusso” nel super tridente offensivo composto da Mbappè,Neymar e Messi.

Kean è infatti in grado di ricoprire tutte le zone offensive del tridente e risulterebbe un’arma importante per i francesi soprattutto dopo l’addio di Angel Di Maria.



La Juventus nelle ultime ore sta seriamente pensando a Leandro Paredes, esploso proprio nel nostro campionato nella Roma di Rudi Garcia, che con la sua qualità aumenterebbe senza dubbio la velocità della manovra bianconera.

I due calciatori hanno un valore simile (circa 30 milioni) ed entrambi sarebbero disposti a trasferirsi in un altro paese, le due società hanno iniziato una trattativa che potrebbe decollare in pochi giorni visto l’interesse delle quattro parti coinvolte a fare si che l’affare vada a buon fine.



Pogba-Juve, oggi l’incontro decisivo!

E’ previsto per oggi l’incontro decisivo tra Rafaela Pimenta (che rappresenta Pogba) e la dirigenza della Juventus.

L’incontro ha l’obiettivo di definire gli ultimi dettagli per il ritorno del francese a Torino dopo sei stagioni al Manchester United.

Pogba ha già detto “si” alla Juventus ed è pronto a firmare un quadriennale con il club piemontese che ha in programma di ufficializzare il “polpo” nei primi giorni di luglio.

Il matrimonio si farà, oggi verranno sistemate le ultime cose e presto i tifosi bianconeri potranno rivedere il campione francese con la maglia della Juventus.