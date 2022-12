Justin Bieber si è scagliato contro il colosso di moda svedese, il quale è accusato di vendere suo merchandising senza aver ottenuto il permesso.

Il colosso svedese dell’abbigliamento H&M ha annunciato il ritiro della vendita di una collezione firmata Justin Bieber, dopo la pubblicazione di un messaggio furioso della star canadese, in cui affermava di non aver acconsentito alla realizzazione di quella che lui ha definito “spazzatura“. L’azienda ha rimosso, dal sito e dal negozio online, l’intera collezione, che, a quanto pare, non aveva ottenuto autorizzazione dalla star statunitense. Ecco le parole espresse dal cantante in un post su Instagram, seguito da più di 200 milioni di persone.

Justin Bieber contro HM: la star invita a non acquistare il merchandising non autorizzato

Justin Bieber si è scagliato fermamente contro H&M. L’azienda di moda low cost svedese, infatti, ha realizzato una collezione con immagini del cantante e frasi dei testi delle canzoni dell’artista che non sarebbe stata autorizzata dal diretto interessato.

“Il merchandising H&M che hanno realizzato con il mio nome sopra è spazzatura e non l’ho approvato. Non compratelo“, ha detto il cantante 28enne in un post su Instagram.

Questa gamma di prodotti, dunque, sarebbe stata messa in vendita senza il suo permesso, come si legge dal post sul popolare social network, anche se H&M ha fornito una versione diversa dei fatti.

La risposta dell’azienda di moda svedese

Contattata da AFP, H&M ha annunciato di aver ritirato l’intera gamma dalla vendita “per rispetto” dell’artista.

“Come per tutti gli altri prodotti e partnership con licenza, H&M ha seguito le procedure di approvazione appropriate“, ha dichiarato un portavoce in una e-mail. “Ma per rispetto della collaborazione e di Justin Bieber abbiamo ritirato i capi dai nostri negozi e online“, ha aggiunto.

H&M ha lavorato per diversi anni con Justin Bieber per prodotti legati sia al nome che ai suoi tour. La gamma che era stata messa in vendita comprendeva maglioni, magliette, accessori per il telefono e una borsa di tela. Ricercando sul sito italiano di H&M, infatti, la ricerca con la parola chiave “Justin Bieber” non produce risultati.

Nel 2019, Bieber ha lanciato una collezione di abbigliamento chiamata Drew House. La linea unisex è stata descritta come “realizzata eticamente in quantità limitate a Los Angeles, USA“, “un luogo dove puoi essere te stesso“, con un raccomandazione, ossia “indossala come se non ti importasse“.

Drew House offre capi quali capispalla e felpe a top, pantaloni, magliette e altro ancora.