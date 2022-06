By

Johnny Depp vince la causa contro l’ex moglie dopo sei lunghe settimane di processo. I giudici hanno stabilito il verdetto: la Heard lo risarcirà di 10 milioni per i danni.

La sentenza è stata annunciata dopo un burrascoso processo durato più di un mese, scandito da scontri e onerose dispute tra i due ex coniugi. Johnny Depp conquista la vittoria, ma nonostante ciò dovrà risarcire la Heard di 2 milioni di dollari contro i 10,5 milioni che invece dovrà ricevere l’attore. Vediamo dunque quali motivazioni hanno portato i giurati ad arrivare a questa decisione.

La decisione iniziale

Come prima sentenza, la giuria aveva stabilito che Amber Heard dovesse versare a Johnny ben 15 milioni di dollari (10 per le accuse e 5 per i danni punitivi). Successivamente però, il giudice Penney Azcarate del tribunale di Fairfax ha ridotto a 350.000 dollari i 5 milioni di danni.

Questo perché Azcarate ha impartito il limite massimo per i danni punitivi a 350.000 dollari. Dunque, dopo 13 ore di deliberazione, è stato appurato che in totale la Heard dovrà pagare 10,4 milioni di dollari a Depp.

Anche l’attore dovrà comunque risarcire Amber Heard, anche se in misura meno drastica. La giuria ha assegnato alla donna una cifra di 2 milioni di dollari, in quanto l’avvocato dell’ex marito avrebbe denigrato le accuse dell’attrice.

Nonostante ciò, è stato stabilito di per certo che entrambe le parti si sono diffamate a vicenda.

I commenti degli ex coniugi dopo il verdetto

Silenzio e sguardo basso da parte dell’attrice di Aquaman dopo aver letto il giudizio finale, per poi spendere alcune parole riguardo la vicenda tramite un post di Instagram.

Una parte del testo cita:

“La delusione che provo oggi va oltre le parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove che ho portato non sia stata sufficiente a resistere al potere del mio ex marito.

È un passo indietro rispetto al fatto che la violenza contro le donne

debba essere presa sul serio […]”

Le parole di Depp sono state invece trascritte a mano da lui stesso tramite un comunicato, spiegando quanto sia stato segnato profondamente dalla vicenda, la quale gli ha cambiato drasticamente la vita privata e lavorativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp)

L’attore di Pirati dei Caraibi non era presente alla lettura del verdetto. Si trovava in Gran Bretagna, dove ha suonato insieme al chitarrista Jeff Beck alla Royal Albert Hall per festeggiare la vittoria meritata.