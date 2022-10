By

È uno dei nomi che più è al centro dell’attenzione al momento, a causa di un evento increscioso del quale è stata vittima. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, musicista e arrivata a grande pubblico nel 2000.

La giovane cantante 35enne è stata vittima di molestie, qualche giorno fa, da parte di Memo Remigi durante una trasmissione di Raiuno.

Jessica Morlacchi: un successo in ascesa

Il suo nome sta girando sul web e in tv, in questi ultimi giorni, in maniera preponderante e veloce allo stesso tempo. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, musicista e cantante romana di 35 anni. Il successo e l’esser conosciuta al grande pubblico è arrivato per lei, nel 2000, quando faceva parte del gruppo musicale dei “Gazosa”. Quello stesso gruppo che, poi, ha lasciato.

Ma perché il suo nome è, ad oggi, uno dei più cliccati? Al di là del suo esser cantante, Jessica è anche ospite fissa del programma televisivo di Raiuno “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. Lo scorso 21 ottobre, quando veniva lanciata la promo della nuova stagione del programma, la Morlacchi si è vista “palpeggiare” da un altro cantante, anche lui ospite fisso della trasmissione: Memo Remigi.

La posa in una foto di gruppo e Remigi che pensava di non esser visto. Da lì, il palpeggiamento. Lui si è difeso dicendo che si trattava solo di una “pacchettina portafortuna”, ma alla Bortone, quanto anche alla stessa Jessica Morlacchi, il gesto di cattivo gusto non è andato proprio giù. Tanto che lo stesso Remigi è stato espulso dal programma.

La molestia ricevuta da Memo Remigi

Ed è stata la stessa conduttrice del programma ad annunciare, d’ora in poi, l’assenza del cantante con parole chiare e concise: “Si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato” – ha dichiarato, lapidaria, la Bortone.

Un gesto molesto nei confronti di una ragazza che non poteva non esser punito, in primis nel rispetto della sua dignità di donna e di tutte le altre donne.

Ma chi è Jessica Morlacchi? Classe 1987, nasce già come musicista, visto che a soli 7 anni già inizia a studiare per suonare il basso. Poi, all’età di 17 anni, inizia a studiare canto. Ma il successo arriva negli anni 2000 quando una piccola band di ragazzi, dal nome “i Gazosa”, scala le vette del successo, incidendo il primo album con la casa discografica di Caterina Caselli.

La sua nascita musicale con i Gazosa

La partecipazione, nel 2001, a Sanremo e la vittoria nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “stai con me (forever)”, apre loro l’olimpo del mondo della musica italiana. Sarà sempre nel 2001 che i Gazosa incidono uno dei tormentoni estivi più ascoltati: www.mipiacitu. Ma, nel 2003, Jessica Morlacchi decide di lasciare il gruppo per iniziare la sua carriera da solista.

Canta, a Sanremo, in un duetto con Marco Masini e, poi, la firma di un contratto per un disco con l’etichetta Mbo. Nel 2013, partecipa al talent show di Raidue “The Voice”, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante. Nel 2019 è protagonista dello show Rai “Tale e quale show”, fino a quando, nel 2020 entra a far parte del cast del contenitore pomeridiano di Raiuno “Oggi è un altro giorno”.