L’attore di Occhio di Falco e Avengers, Jeremy Renner, è rimasto ferito mentre spalava la neve in queste ore. Le sue condizioni sembrano abbastanza serie ma al momento stabili. Ecco cosa sappiamo sull’accaduto.

Jeremy Renner è uno degli attori protagonisti della serie Marvel degli Avengers, già noto al pubblico ma diventato sempre più famoso grazie alla sua interpretazione di Occhio di Falco.

In queste ore, arriva una notizia preoccupante dal suo agente: Renner è rimasto coinvolto in un incidente dovuto alla neve. Ecco cosa è successo e quali sono le condizioni della star al momento.

Jeremy Renner ricoverato dopo essere stato travolto dalla neve

Jeremy Renner per tanti anni ha interpretato Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, nei film dedicati agli Avengers, ma anche nella serie tv di Disney+ “Hawkeye”.

Tutti i suoi fan pensavano fosse invincibile ed ecco perché sono rimasti scioccati alla notizia di un incidente che l’ha coinvolto: domenica, Jeremy Renner stava spalando la neve, quando è stato coinvolto in un incidente.

Il suo agente ha dichiarato ai media statunitensi la cosa, senza entrare troppo nei particolari, affermando che la star è ora in ospedale in condizioni critiche ma stabili e sotto controllo.

Secondo quanto riportato da Deadline, Jeremy Renner subito dopo l’incidente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in elicottero, per ricevere cure immediate.

A quanto pare, l’attore possiede un ranch vicino al lago Tahoe, vicino alle montagne del Sierra Nevada.

Proprio la star di Avengers qualche giorno fa aveva pubblicato una foto della neve, che in questi ultimi giorni era diventata davvero pericolosa:

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

In questi giorni, quella regione è stata invasa da una forte tempesta di neve, causa probabile dell’incidente di Renner.

Al momento queste sono le notizie disponibili che sono state diffuse sull’incidente di Jeremy Renner, si spera che nelle prossime ore arriverà qualche aggiornamento sulla sua situazione.

La carriera della star Marvel

I fan di tutto il mondo sono in attesa di sapere cosa è successo a Jeremy Renner e, soprattutto, quali sono le sue condizioni di salute.

Renner ha 51 anni e una lunga carriera d’attore alle spalle: è stato nominato due volte ai Premi Oscar, grazie alle sue interpretazioni in The Hurt Locker e The Town, ma ha partecipato a tanti altri film importanti.

La grande notorietà, poi, è arrivata grazie alla sua interpretazione di Clint Barton, ovvero Occhio di Falco, supereroe che entra a far parte degli Avengers nei film Marvel.

Da allora, la sua fama è diventata sempre più grande, il suo personaggio amatissimo dal pubblico e sui social ottiene milioni di follower, che lo seguono e lo supportano in ogni progetto.

In questo momento, inoltre, su Paramount+ è disponibile Mayor of Kingstown, una nuova serie che vede Jeremy Renner protagonista. Lo show è già stato rinnovato per una nuova stagione, che sarà disponibile proprio nel 2023.