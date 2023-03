Jeans troppo larghi in vita, come restringerli in 5 minuti: bastano forbici e ago

Può capitare a tutti di avere dei jeans troppo larghi, soprattutto nella vita. Ma non tutti sanno che per restringerli bastano solamente 5 minuti, vi servirà solamente forbici e ago. In questo modo, risolverete il problema senza andare dalla sarta e spendere troppi soldi: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta dal risultato.

Conoscere un sistema pratico e veloce per ristringere i jeans troppo larghi in vita è davvero molto utile. Ma non tutti sanno che bastano veramente 5 minuti per risolvere questo piccolo disagio. Non è necessario andare dalla sarta e spendere sempre tanti soldi per questo tipo di lavoretto. Esiste un sistema veramente semplice e veloce che stringerà di una o due taglie il jeans.

Pantalone troppo largo in vita: ecco cosa fare

Molte volte può capitare di amare un jeans in particolare, magari può calzare alla perfezione, però potrebbe esistere quel piccolo difetto che tantissime persone odiano, ovvero, la vita larga del pantalone. Per stringerli al punto giusto è necessario mettere in pratica un metodo che non ti farà spendere nemmeno un centesimo.

Non tutti sanno che esiste un rimedio semplice, facile e veloce che serve proprio per diminuire una o due taglie del jeans. Basta veramente poco, non riuscirete più a farne a meno, il trucco è veramente molto semplice: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Il procedimento facile e veloce per stringere la vita dei jeans

Se non hai mai preso in mano ago e filo e vuoi a tutti i costi stringere la vita dei tuoi jeans preferiti, non preoccuparti perché esiste un trucco veramente infallibile. Il procedimento è un gioco da ragazzi. Dovrete solamente infilare un elastico dentro il cinturino, ora vi spieghiamo come fare.

E’ un trucco veramente molto antico, che utilizzavano le nostre nonne. Innanzitutto prendete delle forbici piccoline e tagliate l’interno del cinturino dietro, che corrisponde proprio al primo passante. Successivamente tagliate anche il cinturino dell’altra parte.

A questo punto, infilate l’elastico dentro il taglio che avete fatto e fatelo uscire dall’altra parte, magari facendovi aiutare con uno spillo. Successivamente, fate delle prove e vedete se l’elastico è entrato bene ed è della misura giusta, altrimenti potrebbe lasciare il segno.

Ora vi rimane solamente ricucire i punti che avete tagliato con ago e filo, oppure, per velocizzare i tempo potreste utilizzare una macchina da cucire. Infine, tagliate la parte dell’elastico che è rimasta. Ed il gioco è fatto, è bastato veramente poco.

Questo trucco non tutti lo conoscono, è veramente antichissimo, lo utilizzavano le nostre nonne. Ma è veramente efficace per chi soprattutto ha bisogno di risolvere questo piccolo problema senza spendere soldi. Come avete visto, il procedimento è veramente veloce, ci vuole pochissimo tempo per stringere la taglia della vita dei jeans.