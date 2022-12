James Cameron: la grande carriera del regista di Avatar

James Cameron è una leggenda a Hollywood: grazie ai suoi film, che possiamo definire kolossal, ha fatto la storia del cinema e oggi torna nelle sale con Avatar: la via dell’acqua. Ecco qualche curiosità sulla sua carriera.

Avrete tutti sentito parlare di James Cameron, chi non lo conosce? Uno dei registi di maggior successo al mondo, che si è fatto strada nell’industria cinematografica grazie al suo genio creativo.

Oggi, 14 dicembre, arriva in sala il suo nuovo film, Avatar: la via dell’acqua, che mette un altro importante tassello alla sua carriera. Scopriamo qualcosa di più sul grande cineasta.

James Cameron: da dove ha iniziato?

Un uomo geniale, che ha fatto del cinema la sua vita e che ha regalato a milioni di spettatori in tutto il mondo grandi capolavori.

Parliamo di James Cameron, uno dei registi dalla carriera inestimabile.

È nato in Ontario in Canada, nel 1954. In molti non ci crederanno, ma il regista ha studiato fisica all’università, quindi durante la sua gioventù la strada verso il cinema era ancora lontana.

Lasciò, però, nel 1974 per inseguire la sua passione, ovvero lavorare nell’industria cinematografica. Ha studiato in particolare gli effetti speciali, ma si specializzò anche in regia e scrittura.

Cominciò a lavorare a Hollywood, prima come assistente di produzione, poi nel reparto effetti speciali, come modellista di miniature.

Nel 1982 parte la sua carriera da regista con Piraña paura, ma è nel 1984 che arriva la svolta: lavora a un soggetto, uno di quelli diventati leggenda, ovvero Terminator.

Il film fantascientifico con Arnold Schwarzenegger ottiene un successo stratosferico, che gli conferisce una notorietà davvero internazionale. Dopo diversi successi, come Aliens – Scontro finale, Terminator 2, True Lies e altri, Cameron comincia a lavorare a un progetto che porterà a termine tantissimi anni dopo, ovvero Avatar.

Ma prima di questo, James Cameron realizza un film che diventerà davvero leggenda: nel 1997 concepisce Titanic, una delle pellicole più costose della storia del cinema.

Il film con Kate Winslet e Leonardo Di Caprio, che si pensava non potesse mai guadagnare quanto speso, fece il boom ai botteghini, ottenendo cifre che andavano ben oltre la spesa iniziale.

Nel 2009, dopo anni e anni di duro lavoro e grazie al budget guadagnato con Titanic, esce al cinema Avatar, il film che ha consacrato definitivamente il regista e sceneggiatore.

Per la prima volta, venne girato un film con la 3D Fusion Camera, una cinepresa digitale alla quale proprio Cameron insieme ad alcuni collaboratori lavorò per 6 anni.

Le cose più interessanti della vita del regista

Un uomo geniale, apprezzato in tutto il mondo: James Cameron ha dato la sua vita per il cinema, realizzando opere mai viste durante la sua carriera.

Non tutti sanno che il suo amore per la cinepresa nasce dopo aver visto un film in particolare, ovvero Star Wars di George Lucas nel 1977. Grazie a quel film, James capisce che questo mestiere è nelle sue corde e decide così di mettercela tutta per farlo.

Cameron è anche un regista che vive appieno i suoi set, come molti attori hanno confermato.

Pensate che per girare Titanic si è tuffato più volte sul fondo dell’Oceano Atlantico, per rendere tutto più reale filmando il vero relitto del transatlantico, inserendo i frame nel suo girato.

Sempre in Titanic, i disegni realizzati da Jack Dawson/DiCaprio sono stati realizzati proprio da lui, tanto è che le mani che vediamo nella famosa scema del ritratto sono quelle di Cameron.

Certo, in tanti hanno confermato che lavorare con lui può essere molto duro, visto che il regista è davvero esigente, ma di certo l’esperienza sul suo set deve essere inimitabile e irripetibile.

I suoi fan non vedono l’ora di andare al cinema a vedere Avatar: la via dell’acqua, il ritorno di James Cameron su Pandora con la sua cinepresa. Cosa ci aspetta? Non resta che andare nelle sale.