Izzo, del Monza, è stato condannato a 5 anni di carcere per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva

Il calciatore Armando Izzo di proprietà del Torino, attualmente in prestito al Monza, è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla sesta sezione penale del tribunale di Napoli. L’accusa è quella di concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Una pena maggiore rispetto a quanto domandato dal pubblico ministero che nel corso della sua requisitoria aveva richiesto per il calciatore una pena di 4 anni e 10 mesi.

Oltre ad Izzo, che ha 31 anni e vanta tre presenze in nazionale, la condanna è arrivata anche per il cugino del calciatore, Umberto Accurso, capo del clan della Vanella Grassi di Secondigliano, e Salvatore Russo, ritenuto legato allo stesso clan. Per entrambi la condanna è di un anno e mezzo.

La vicenda

I fatti per i quali il difensore è stato ritenuto responsabile in primo grado risalgono a quando giocava in serie B nell’Avellino, in merito ad una partita di campionato nella stagione 2013-2014. Secondo i giudici di primo grado Izzo sarebbe avrebbe pilotato il risultato della partita Modena-Avellino, terminata 1-0.

Per il PM Maurizio De Marco, Antonio e Umberto Accurso (i due fratelli a capo del clan Vanella Grassi), avrebbero consegnato la somma di 30.000 euro all’allora calciatore dell’Avellino Francesco Millesi affinché corrompesse alcuni compagni di squadra.

Così, secondo la ricostruzione dell’accusa, Millesi si sarebbe servito della sua influenza su altri giocatori per favorire la vittoria del Modena.

Sempre stando agli inquirenti Antonio Accurso, in quella circostanza, scommise 400mila euro per la vittoria del Modena.

A sua volta Izzo avrebbe accettato la promessa di una somma di denaro “quale compenso al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione predetta“.

Nel medesimo processo Izzo è stato assolto dalle stesse accuse relative però ad un’altra partita, Avellino-Reggina, sempre dello stesso campionato, giocata il 25 maggio 2014.