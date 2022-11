Iva Zanicchi, dove abita? Sembra un resort di lusso immerso nel verde | FOTO

Iva Zanicchi, avete mai visto la casa della famosa Aquila di Ligonchio? Un resort di lusso immerso nel verde. Che spettacolo!

La ex star di “Ok, il prezzo è giusto”, vive in una casa da sogno. Avete mai visto la sua lussuosa abitazione? Rimarrete a bocca aperta tanto che è bella.

Iva Zanicchi, rivelazione di Ballando con le stelle

La famosa Aquila di Ligonchio, così è stata soprannominata, è una delle cantanti più apprezzate del mondo musicale italiano e attualmente una concorrente chiacchieratissima della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci l’ha voluta fortemente nel suo programma. Il suo carattere peperino, il suo modo di scherzare pungente e talvolta irriverente, paladina della verità di cui si fa portavoce, sono tutte qualità che la rendono sicuramente apprezzata dal pubblico italiano.

Da tanti anni ha successo Iva Zanicchi. La sua carriera non ha mai conosciuto una battuta d’arresto. Sempre sul palcoscenico ma anche di fronte alle telecamere, è una vera e propria showgirl non semplicemente una cantante.

In coppia da tanti anni con Fausto Pinna, un amore il loro che nasce nel lontano 1986, l’Aquila di Ligonchio vive una vita serena e tranquilla. Avete mai visto la sua splendida casa? Un mega villone immerso nel verde. Che spettacolo! Vi mostriamo qualche dettaglio della meravigliosa casa extra lusso della famosa concorrente di Ballando con le stelle.

La bellissima casa della cantante vi lascerà senza parole

Iva Zanicchi, la peperina concorrente di Ballando con le stelle, vive in una casa extra lussuosa. L’avete mai vista? Con il compagno di una vita, Fausto Pinna, l’Aquila di Ligonchio abita in un mega villone in Brianza.

La sua casa è circondata da ettari di terreno ed è immersa nel verde. Dalle foto che circolano sul web ma anche da quelle che lei stessa ha condiviso a seguito di numerose interviste, possiamo svelarvi qualche dettaglio della sua bellissima casa.

Innanzitutto vi diciamo che il mega villone di Iva è stato arredato personalmente da lei. Ogni minimo dettaglio curato maniacalmente, è tutto merito della famosa cantante. La cucina è uno dei posti preferiti dell’artista che si diletta a preparare pietanze romagnole per sé e per il compagno.

Arredata in maniera molto semplice, si caratterizza per un meraviglioso tavolo in legno. Il salotto poi è splendido. Abbellito con divani in stoffa rossa, ha un aspetto molto vintage. Il camino in muratura poi, che chicca! Dà davvero valore alla casa. Questo ambiente è super luminoso grazie alla presenza di numerose vetrate che consentono al sole di illuminare la stanza e soprattutto di riscaldarla.

Non mancano suppellettili, piante e libri nel villone di Iva Zanicchi che adora la cultura e l’arte. Le piante poi, per lei che è un pollice verde, sono parte integrante della famiglia. E del pianoforte vogliamo parlarne? Non poteva certo mancare nella sua casa.

Il pezzo forte della abitazione di Iva Zanicchi è sicuramente il giardino. La sua lussuosa casa è circondata da prato verde e da ettari di terreno. La cantante si diletta a fare giardinaggio.

Vi sveliamo anche una piccola chicca. Nella sua enorme tenuta, sapete che ci sono anche delle vecchie costruzioni in pietra che utilizza come celle frigorifero? Proprio lì conserva i suoi vini più pregiati, quelli che offre poi ai suoi ospiti famosi, insieme anche ad alcuni prodotti che necessitano di essere tenuti a temperature basse.

Insomma, vive davvero in una casa da sogno Iva Zanicchi che con Fausto Pinna e i suoi cani sembra di essere la protagonista di una fiaba. Il suo castello privato è davvero un sogno. Più volte i ladri hanno tentato di derubarla e di entrare in casa ma il sistema di sicurezza che ha oggi, rende la sua fortezza sicura più che mai.