Italia e Argentina insieme contro la mafia

Italia e Argentina uniscono le forze contro la mafia. Ieri, 19 settembre 2023, è stata presentata la prima Unità antimafia della Polizia federale argentina che lavorerà a stretto contatto con l’Italia per contrastare le mafie all’estero.

Alla presentazione hanno preso parte Michele Carbone, direttore della Direzione investigativa antimafia, e Fabrizio Lucentini ambasciatore italiano a Buenos Aires. Lucentini è un personaggio politico che ha ricoperto diverse cariche importanti nella sua carriera, dal 2021 è ambasciatore in Argentina. Durante le sue dichiarazioni all’evento ha specificato quanto sia importante la collaborazione tra le due nazioni al fine di contrastare la mafia su ogni territorio.

L’Italia e l’Argentina unite per contrastare la mafia

Da quanto affermato da Anibal Fernandez, ministro della Sicurezza dell’Argentina che ha presieduto all’evento, si tratta della prima organizzazione del genere a livello investigativo dedicata unicamente alla lotta contro le mafie che lavorano all’estero.

Fabrizio Lucentini è intervenuto all’evento e ha rilasciato una dichiarazione. L’ambasciatore italiano ha affermato che tra le due nazioni, Italia e Argentina, c’è una cooperazione importante e per entrambe è prioritaria la lotta al crimine organizzato.

Tra Argentina e Italia c’è una forte sinergia grazie anche al grande lavoro di collaborazione a livello istituzionale e livello operativo che si è instaurato negli anni.

Fabrizio Lucentini, l’ambasciatore italiano in Argentina

Fabrizio Lucentini è ambasciatore italiano che lavora stabilmente in Argentina dal 2021, nella sede presente a Buenos Aires.

Nasce il 01 ottobre del 1967 a Roma, dove il 31 marzo del 1992 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche. Qualche anno dopo entra a far parte del servizio diplomatico grazie ad un concorso pubblico.

I primi anni della sua carriera ha lavorato nella Direzione Affari Politici che si trova al Ministero degli Affari Esteri. Nel 1999 prende il suo primo incarico all’estero come Secondo Segretario Commerciale all’Ambasciata di Tokyo.

L’anno seguente viene riconfermato a Tokyo come Primo Segretario Commerciale. In questo ruolo due anni dopo, nel 2002, lo ritroviamo presso l’Ambasciata di Parigi, dove nel 2005 viene confermato come Consigliere Commerciale.

Nel 2006 torna in Italia dove ricoprirà diversi ruoli all’interno della Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri fino al 2010 quando viene promosso Primo Consigliere.

Nel 2012 viene inviato alla Rappresentanza Permanente all’Unione Europea che si trova a Bruxelles. Dal 2016 al 2019 ricopre il ruolo di Direttore Generale per le Politiche di Internalizzazione e Promozione degli Scambi del Ministero di Sviluppo Economico.

Sempre nel 2019 diventa Ministro Plenipotenziario e da quell’anno ricopre la carica di Capo del Gabinetto presso il Ministro per gli Affari Europei. Dal 2021 torna a lavorare in Ambasciata questa volta a Buenos Aires.