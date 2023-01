Ita Airways, Lufthansa ha presentato l’offerta per la quota di minoranza

La compagnia aerea ha presentato l’offerta per l’acquisizione di una quota di minoranza. La nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nessuna offerta da parte di Air France-Klm dunque, ma come ipotizzato nelle scorse settimane è arrivata quella di Lufthansa. Il gruppo era stato individuato come unico concreto compratore infatti, e nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio tramite una nota. La società tedesca si riserva anche un’opzione per la futura acquisizione di quote rimanenti. Sospiro di sollievo per il ministro Giorgetti.

Ita Airways, l’offerta di Lufthansa per la quota di minoranza

La nota pubblicata dal gruppo Deutsche Lufthansa AG con la richiesta di acquisizione di una quota di minoranza. E’ arrivata l’offerta dunque da parte dell’agenzia aerea tedesca che come indicato nel comunicato mira a partecipare nel vettore italiano con inizialmente una quota di minoranza ma con la possibilità di concordare anche acquisizioni delle quote rimanenti in futuro. La lettera è stata consegnata al Ministero dell’Economia e Finanza, informa nell’annuncio la società, che come ipotizzato nelle scorse settimane pareva l’unica candidata concreta per unapossibile inserimento nella società Ita Airways.

Seguiranno adesso incontri e discussioni tra le parti per concentrarsi sulle modalità dell’investimento da parte dei nuovi azionisti, che si riservano l’esclusività della firma di ulteriori intese e negoziati. Dovranno essere messi nero su bianco anche altri punti come le integrazioni commerciali che adesso coinvolgeranno Lufthansa e Ita Airways, chiamate al lavoro in sinergia su diversi campi. Qualora si dovesse, come presumibile, raggiungere l’accordo per l’acquisizione il tutto sarà comunicato alle autorità, informa nella nota il gruppo tedesco.

La compagnia inoltre crede che l’Italia rappresenti uno dei mercati più importanti, se non quello migliore dopo quelli “domestici” e quello statunitense. Lufthansa non manca di citare anche il “forte interscambio” tra i Paesi, non solo a livello di viaggi d’affari ed economico, ma turistico.

Il sospiro di sollievo di Giorgetti: nessuna offerta da Air France-Klm

Un sospiro di sollievo per il ministro Giorgetti, che poche ore fa nel pomeriggio aveva parlato con apprensione della possibile offerta. “Scade oggi alle 18” aveva detto il ministro dell’Economia, che aveva risposto durante un’audizione al Copasir alle domande sull’offerta di Lufthansa. Si era detto anche speranzoso che potesse arrivare l’offerta entro oggi pomeriggio, offerta che di fatto è arrivata: “O arriva oggi o non c’è“.

Risposta negativa è arrivata invece da parte di Air France, anche in questo caso come ampiamente pronosticato. Il gruppo ha informato il Ministero dell’Economia e Finanza che non verrà presentata alcuna offerta per le quote del capitale Ita Airways.

Un portavoce della compagnia franco-olandese ha fatto sapere che Air France seguirà in futuro, con lo scopo di mantenere saldi i rapporti commerciali con il gruppo italiano, con attenzione il processo di cessione delle quote e di privatizzazione. Dunque Air France intende partecipare al processo di privatizzazione solo come partner commerciale, in qualità di membro del consorzio Delta AirLines e Cartares.