Per Ita Airways i ricavi hanno superato i costi: lo annuncia l’AD Lazzerini. Un risultato che non si vedeva da 20 anni.

Buone notizie dal fronte di Ita Airways: i ricavi superano i costi per la compagnia di bandiera italiana. A comunicarlo, è stato Fabio Lazzerini, ad dell’azienda, il quale sottolinea che un tale evento non si verificava da ben venti anni. Un buon risultato, considerando i cambiamenti sociali, politici ed economici degli ultimi mesi, relativi allo scoppio della guerra in Ucraina e all’aumento del prezzo dei carburanti. Si è discusso, inoltre, anche dell’eventuale entrata di Lufthansa nel consiglio di amministrazione con una quota che potrebbe oscillare tra il 40 e il 49%.

Ita Airways, i ricavi superano i costi: l’annuncio dell’AD

Fabio Lazzerini, AD di Ita Airways ha rivelato che, dopo vent’anni, i ricavi superano i costi per la compagnia di bandiera tricolore.

Ciò è derivato anche da una particolare attenzione ai costi, in particolare a quelli del carburante che, dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, è aumentato notevolmente.

Ciononostante, si sono registrati maggiori ricavi, nonostante l’impatto importante che tale rincaro ha avuto sui conti, incidendovi del 60% circa. A complicare la situazione, c’è stata anche la variante Omicron, ma – come tiene a precisare l’ad, “la compagnia sta avendo performance decisamente superiori alle aspettative“.

Lazzerini, inoltre, afferma che la compagnia ha in programma di effettuare nuove assunzioni, attingendo dal bacino ex Alitalia, composto da personale altamente qualificato, al momento in cassa integrazione.

Lufthansa entrerà nella compagnia di bandiera?

Questa è la domanda che, in molti, si stanno facendo nelle ultime settimane, visto che l’azienda di voli tedesca ha espresso tale intenzione, con una quota che oscilla tra il 40% e il 49%.

Lazzerini spiega che loro gestiscono esclusivamente la compagnia e che tale cambiamento potrà essere deciso e delineato esclusivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha comunicato che si è in cerca di un “partner per farla funzionare“, nel corso del consiglio di amministrazione tenutosi in merito al dossier per la vendita di Ita Airways.

In questa occasione, il governo ha effettuato l’approvazione di un Dpcm che va a sostituire quello presentato nel mese di marzo 2022, al fine di snellire le procedure di cessione. Tale Dpcm permetterebbe, dunque, al partner di effettuare il proprio ingresso con una quota non di maggioranza, a differenza di quanto previsto in precedenza.