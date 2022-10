Istanbul: brucia un grattacielo di 42 piani nel centro della città

Una colonna di fuoco si è innalzata da un grattacielo che si trova a Fikirtepe, quartiere nella zona asiatica di Istanbul, partendo dal motore di un condizionatore.

I residenti sono stati evacuati e ora si lavora per estrarre coloro che si trovano all’interno dell’edificio. Fortunatamente al momento non si segnalano vittime

Incendio a Istanbul

Uno spaventoso incendio è divampato nella notte a Istanbul, dove un grattacielo di 42 piani ha preso fuoco nella parte asiatica della città, precisamente nel quartiere Kadikoy.

Si tratta di una frazione molto popolata di Istanbul ma al momento non sono segnalate vittime.

Secondo le prime informazioni emerse, le fiamme avrebbero avuto origine dal motore di un condizionatore d’aria che si trovava nei piani più bassi del grattacielo e in seguito ha poi raggiunto quelli più alti.

Alcuni edifici in zona sono stati evacuati per la sicurezza dei residenti mentre, nonostante le autorità abbiano spendo definitivamente l’incendio dopo ore di lavoro, ancora sono in corso dei controlli per verificare i danni apportati alla struttura.

Le persone intrappolate all’interno sono state tirate fuori.

Ci troviamo proprio al centro della città, nella frazione chiamata Fikirtepe che si trova appunto nel quartiere Kadikoy e le immagini dei pompieri a lavoro sono davvero impressionanti e hanno richiesto l’intervento di diverse squadre d’azione per domare le fiamme scoppiate intorno alle 23 di ieri.

È diventato virale in poco tempo il video girato da un residente dove si vede la lunghissima striscia di fuoco verticale e il fumo che si espande nell’aria.

A riportare la notizia è stato il quotidiano turco Cumhuriyet e in poco tempo ha fatto il giro del web anche se per ora non ci sono molti dettagli in merito.

L’unica informazione certa è che le persone che si trovavano nella residenza sono state tirate fuori e a parte lo spavento generale e un’intossicazione, non ci sono stati feriti gravi né vittime.

La messa in sicurezza della zona

Ora si lavora per mettere in sicurezza la zona e bonificare l’area che per ore è stata invasa da una nube di fumo che ha intossicato l’aria.

Si dovranno effettuare controlli sui danni apportati alla residenza e quindi i Vigili del Fuoco dovranno stabilire se l’edificio è ancora agibile o meno.

I residenti evacuati sono stati trasportati nei vari ospedali della zona ma non si segnalano persone in pericolo di vita.