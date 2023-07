Isole di calore, cosa sono e perché sono così importanti

Meteo, spesso sentiamo parlare dell’isola di calore senza, a volta, riuscire a comprendere cosa sia, quanto possa essere importante il ruolo che svolge e come, nel contempo, cambia le condizioni all’ interno di piccoli o grandi spazi.

Meteo, isola di calore: definizione

L’isola di calore è un fenomeno meteorologico e climatico che si verifica nelle aree urbane. Qui, infatti, la temperatura è significativamente più elevata rispetto alle zone circostanti rurali o meno densamente abitate. Questa differenza di temperatura è causata principalmente dalle attività umane, dalla presenza di infrastrutture, dalla pavimentazione, dall’alta densità di edifici e dalla ridotta vegetazione, che assorbono e trattenendo il calore solare.

Di conseguenza, l’isola di calore può portare a condizioni climatiche più calde e disagi termici per le persone durante le ondate di calore, oltre a influenzare i modelli di precipitazioni e l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane.

Come si forma l’Isola di calore

L’isola di calore è un fenomeno climatico che si verifica nelle aree urbane, dove la temperatura risulta notevolmente più elevata rispetto alle zone circostanti rurali. Questo fenomeno è principalmente causato dalle specifiche caratteristiche dell’ambiente urbano, che differiscono significativamente da quelle delle zone meno sviluppate.

Diversi fattori chiave contribuiscono alla formazione dell’isola di calore. Prima di tutto, la maggiore presenza di superfici artificiali. Asfalto, cemento ed edifici nelle aree urbane fa sì che esse assorbano e trattengano il calore solare, generando una considerevole quantità di calore sensibile durante il giorno.

Inoltre, la densità edilizia caratteristica delle città, con la presenza di numerosi edifici di altezze relative elevate, crea delle ombre che ostacolano la dispersione del calore, intrappolandolo all’interno dell’ambiente urbano.

Le attività umane, come l’uso di veicoli a motore, gli impianti industriali e i sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici, contribuiscono anche all’emissione di calore aggiuntivo nell’ambiente urbano.

Meteo, altri fattori

Un altro fattore importante riguarda la mancanza di vegetazione nelle città. Le zone urbane spesso presentano una ridotta copertura vegetale rispetto alle aree rurali circostanti. Le zone verdi, come parchi e giardini, svolgono un ruolo fondamentale nel raffreddamento delle zone rurali attraverso un processo noto come evapotraspirazione. La mancanza di vegetazione nelle aree urbane riduce questo meccanismo di raffreddamento, contribuendo all’accumulo di calore.

Infine, la presenza di edifici e strutture urbane può impedire il libero flusso del vento, riducendo la ventilazione e la dispersione del calore.

Tutti questi fattori combinati contribuiscono all’accumulo di calore nell’ambiente urbano, creando una marcata differenza di temperatura tra le zone urbane e le aree circostanti meno sviluppate, dando vita all’isola di calore. Questo fenomeno diventa particolarmente evidente durante le ondate di calore e nelle notti serene, quando il calore accumulato nelle città viene rilasciato più lentamente rispetto alle zone rurali, provocando temperature notturne più elevate nelle aree urbane.

Isola di calore e local warming

“Isola di calore” e “local warming” sono due espressioni utilizzate per descrivere fenomeni simili legati all’aumento delle temperature, ma hanno delle specifiche differenze nei contesti in cui vengono adoperati.

L’isola di calore, nota anche come “Urban Heat Island” in inglese, è un fenomeno climatico che si manifesta nelle aree urbane. In questi contesti, la temperatura risulta significativamente più elevata rispetto alle zone rurali circostanti o a zone meno densamente abitate. Questa disparità termica è principalmente causata dalle particolari caratteristiche dell’ambiente urbano.

Infatti, la maggiore presenza di superfici artificiali come asfalto, cemento ed edifici fa sì che queste assorbano e trattenendo il calore solare. Do conseguenza si genera, durante le ore diurne, una quantità notevole di calore sensibile durante le ore diurne. La densità edilizia, l’attività umana, la mancanza di vegetazione e il blocco del vento sono tutti fattori che contribuiscono all’accumulo di calore nell’ambiente urbano, creando un’area con temperature più elevate rispetto alle zone circostanti.

Meteo, il local warming

D’altro canto, il termine “local warming” o “riscaldamento locale” è più generico e indica un aumento delle temperature in una specifica area, indipendentemente dal fatto che sia urbana o rurale. Questa definizione può essere utilizzata per descrivere un incremento delle temperature in qualsiasi regione geografica e scala. Può essere causato da diverse circostanze, come cambiamenti climatici, modifiche ambientali, eventi meteorologici estremi e altre influenze locali.

In conclusione, mentre “isola di calore” è un termine specifico impiegato per spiegare l’aumento delle temperature nelle aree urbane dovuto alle caratteristiche dell’ambiente urbano, “local warming” è un’espressione più generale. Quest’ultima viene utilizzata per descrivere l’aumento delle temperature in qualsiasi zona, indipendentemente dalle cause o dal contesto in cui si verifica.

Meteo, isola di calore in Europa

L’isola di calore è un fenomeno che si verifica anche in molte città europee. La causa è da ricercare nelle caratteristiche urbane e delle condizioni climatiche specifiche del continente. Alcune delle città europee più grandi e densamente popolate possono essere particolarmente colpite da questo fenomeno.

Nel contesto europeo, l’isola di calore è più evidente nelle grandi metropoli con alte densità di costruzioni e traffico intenso, dove la presenza di superfici artificiali come asfalto e cemento, insieme agli edifici, contribuisce a trattenere e accumulare il calore. Alcune delle città più suscettibili all’isola di calore includono Londra, Parigi, Madrid, Roma, Atene e molte altre capitali e grandi centri urbani del continente.

Effetto dell’isola di calore

Durante le ondate di calore estive, l’effetto dell’isola di calore può portare a temperature significativamente più alte nelle città rispetto alle zone rurali circostanti. Questo fenomeno può influire negativamente sulla qualità dell’aria, aumentare il rischio di disagi termici e avere impatti sulla salute e sul benessere delle persone.

Le città europee stanno adottando diverse strategie per mitigare l’effetto dell’isola di calore e le sue conseguenze anche dal punto di vista meteo. Tra queste, ad esempio, l’implementazione di infrastrutture verdi come parchi e giardini. Oppure, l’uso di materiali riflettenti sulle superfici urbane e la promozione di soluzioni di edilizia sostenibile. Queste azioni possono contribuire a raffreddare l’ambiente urbano e migliorare il comfort termico dei residenti durante i periodi di caldo intenso.