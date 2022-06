Isola dei famosi, malore improvviso: finisce al pronto soccorso | La volevano tutti sul podio

By

Non si placano i problemi di salute per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Un altro concorrente potrebbe abbandonare la playa. Vediamo di chi si tratta.

Non sarebbe il primo concorrente a lasciare il gioco ad un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi che si terrà il prossimo 27 giugno.

Isola dei famosi: il numero degli infortunati cresce

Forse aveva ragione Ilary Blasi quando, nel corso di una diretta dell’Isola dei Famosi l’aveva ribattezzata il lazzaretto. Sì perché i problemi di salute per i naufraghi non cessano.

Sarà che la fame si fa sentire e l’organismo dei concorrenti inizia a cedere, sarà che c’è stata una proroga inattesa, le corse in infermeria sono tante.

Il primo a ritirarsi è stato Roger Balduino. L’aitante brasiliano aveva riportato una distorsione alla caviglia dopo aver gareggiato all’orologio honduregno.

Una volta arrivato sulla spiaggia dove avrebbe dovuto gareggiare da solo, le sue condizioni di salute si sono aggravate e ha dovuto abbandonare.

Qualche giorno fa anche Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per problemi di salute che non sono ancora svelati.

Questa sera, durante la consueta diretta del lunedì, Ilary Blasi potrebbe comunicare anche l’abbandono di un altro concorrente, anch’egli dato per favorito.

Maria Laura lascerà l’Honduras?

Maria Laura De Vitis, ex pupa de La pupa e il secchione, ha abbandonato momentaneamente la playa. Lo ha detto lei stessa ai compagni affermando:

“Mi ha detto il dottore che devo andare a fare un accertamento. Ragazzi torno tra un po’… non so quando. Fate i bravi senza di me, torno presto”.

Probabilmente, nella diretta di lunedì scopriremo l’esito di questi accertamenti. Nel frattempo, anche Edoardo Tavassi sembra essersi assentato dalla playa per qualche giorno in osservazione in infermeria.

Il percorso di Maria Laura all’isola si è distinto per la sua bontà e genuinità ma anche per le sue numerose infatuazioni. Il suo primo oggetto dei desideri è stato Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro.

Con lui, però, non ha funzionato perché per il ragazzo non era scattata la stessa scintilla.

Dopo l’abbandono di Alessandro, poi, la De Vitis ha focalizzato le sue attenzioni nei confronti di Luca, uno dei nuovi arrivati. La ragazza è diventata celebre nel panorama del gossip a seguito della sua relazione con Paolo Brosio e le loro continue ospitate da Barbara D’Urso.